"Мне впервые в жизни так хорошо": София Стужук — о том, почему не показывает нового парня

София Стужук пока что не раскрывает имя нового возлюбленного / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Пока в Сети обсуждали, сколько зарабатывает София Стужук, известная блогерка снова разоткровенничалась с публикой. В этот раз она ответила, почему не хочет показывать нового парня.

Новые откровения звезды появились в ее Инстаграм в рамках ответов на вопросы. Так, блогерша-миллионница призналась, что теперь жалеет о своей откровенности по части личной жизни.

Реклама

София Стужук призналась, что очень счастлива в новых отношениях/ скриншот из Инстаграм Стужук

Конечно, вряд ли Стужук перестроит свой блог так, чтобы вообще не показывать личную жизнь, но пока что она действительно подает личную информацию очень дозировано.

В вопросах замужества София не спешит. Пережив непростой развод, сейчас она больше стремится построить здоровые отношения, нежели поспешить в ЗАГС.

Пока что София Стужук не спешит идти в ЗАГС/ скриншот из Инстаграм Стужук

Реклама

Личная жизнь Софии Стужук: подробности

Напомним, ранее София Стужук была замужем за Дмитрием Стужуком, от которого родила троих детей. Но их отношения закончились разводом. А 16 октября 2020 года Дмитрий скончался от коронавируса.

Спустя полгода после смерти Дмитрия Софии начали приписывать отношения с экс-участником "Холостячки" блогером Андреем Шатырко. Также она была замечена в компании известного нидерландского футболиста Акселя Вайца, звезды шоу "Топ модель по-украински" и сериалити "Киев днем и ночью" Макса Сосновского. Кроме того, ходили слухи о романе с Игорем Пустовитом.

София Стужук и Андрей Шатырко / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Реклама

С кем знаменитая девушка встречается сейчас, остается только ожидать, когда инфлюенсер решит представить публике своего нового избранника.

Напомним, ранее София Стужук нарвалась на хейт за отдых в Карпатах без детей.