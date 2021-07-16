Скандальный Элджей, который считает Крым российским, приедет с концертом в Украину

13 августа российский исполнитель Элджей выступит с сольным концертом в Киеве. Ранее артисту запрещали въезд в Украину, однако в прошлом году запрет был отменен

Элджей приедет в Украину / Фото: instagram.com/sayonaraboy

Недавно все обсуждали, что российский рэпер Моргенштерн якобы приехал в Украину, несмотря на то, что он находится в черном списке Минкульта. Сегодня же стало известно, что еще один скандальный российский артист, рэпер Элджей, приедет в Украину с концертом. И если Моргенштерн просто пошутил, то у Элджея, похоже, серьезные планы.

На сайте Concert.ua появился анонс будущего сольного концерта российского артиста. Элджей выступит в Киеве 13 августа.

Скриншот: concert.ua

Отметим, что, по данным СБУ, в 2018 году в интервью одному из российских изданий Элджей заявил, что считает оккупированный Крым российским. В ноябре того же года СБУ запретила рэперу въезд на территорию Украины на три года на основе видео, на котором артист якобы выступает в Крыму.

В июне 2020 года Окружной суд Киева отменил решение СБУ о запрете Элджею въезда в Украину. Сообщалось, что российский рэпер подал иск к СБУ, потребовав отменить запрет на въезд.

Обжалуемое решение было принято ответчиком (СБУ – Ред.) на основании недостоверных и не подкрепленных соответствующими допустимыми доказательствами сведений, полученных из социальной сети YouTube без проведения процедуры верификации владельцев аккаунтов пользователей данной социальной сети в предусмотренном действующим национальным процессуальным законом, — говорилось в решении суда.

Ранее мы сообщали, что российскому актеру Оскару Кучере запретили въезд в Украину.

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