Каминская показала себя в школьные годы: Кто еще против пластики?

Слава Каминская показала, как выглядела до пластики. / Фото: instagram.com/babaslavka
Слава Камнисская, которая призналась, что с детства ненавидит домашние заботы, опубликовала видео, где она вместе с одноклассниками выступает на сцене.
На кадрах Каминская в черном приталенном платье волшебно поет. Видно, что талант у 37-летней артистки с детства. Кстати, у нее были темные длинные волосы.
Звезда с юмором прокомментировала свою запись и даже посмеялась над собой, подняв тему пластических операций.
Да! Кто-то что-то против пластики еще? – пошутила певица, намекнув на свою внешность.
Через несколько часов видео звезды собрало более 100 тыс. просмотров. Поклонники Славы сделали ей комплименты как за ее внешность, так и за голос.
Многие пользователи Сети назвали запись очень милым и теплым. Особое внимание фаны обратили на голос певицы, который уже в школе был очень глубоким.
Что пишут фоловеры об архивном видео Камниской:
- Смело. Не каждый отважится выложить видео из выпускного.
- Из такой неуверенной девочки, которая не знает куда девать руки и все время поправляет волосы, превратилась в женщину огонь.
- Слава супер, а голос шик.
- Красивая девочка была, а сейчас роскошная.
- Стихотворение прочла лучше всех, с выражением, сразу видно, артистка! Живая, веселая!
- Слава, ты всегда была и остаешься красивой, кроме твоих бровей тогда.
Как прославилась певица?
Каминская стала известной как участница НЕАНГЕЛЫ, которую основал продюсер Юрий Никитин в далеком 2006 году. Артистка тогда пела в дуэте вместе с Викой (настоящее имя Екатерина Смеюха – Ред). За годы своего существования группа успела запомниться такими композициями: "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман" и других.
4 марта 2021 года стало известно, что группа распалась. Дуэт больше не будет давать концерты, но продолжит выступления на закрытых вечеринках. В то же время Слава и Вика самостоятельно строят сольные карьеры.
Каминская первой дебютировала как сольная певица. В марте этого года она представила песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Позже артистка выпустила богемный клип Slava Bogu, где рассказала о том, как она рада быть свободной от печальных отношений.
Напомним, что летом 2014 года Слава во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал пластический хирург Эдгар Каминский. Зимой того же года у пары родился сын Леонард, а в декабре 2015 года – дочь Лаура. Однако в 2019 году пара развелась.
Еще пара новостей об экс-участницах НЕАНГЕЛОВ:
- Вика из НЕАНГЕЛОВ рассказала об отношениях со Славой Каминской.
- Не Каминский и не Дикусар: Слава рассказала, кто ее новый избранник.