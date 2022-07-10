Следом за Луи! Принц Джордж не отстает от брата в битве за титул "любимчик мемов" (фото)

Принц Джордж стал звездой Уимблдона / Фото: Getty Images

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон знают как привлечь к себе все внимание папарацци. После Платинового юбилея королевы Елизаветы Сеть облетели смешные снимки младшего сына пары – принца Луи.

Принц Джордж тоже решил не отставать от брата и поразвлек публику на теннисном турнире Уимблдон. На него юный правнук королевы Елизаветы пришел в сопровождении родителей.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили финал Уимблдона с сыном Джорджем / Фото: Getty Images

После начала спортивного мероприятия принц Джордж, похоже, заскучал. 8-летний Кембридж стал корчить рожи, размахивать руками и всячески отвлекать родителей от тенниса.

8-летний Джордж не смог усидеть на месте / Фото: Getty Images

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Принц Уильям несколько раз попытался сделать замечание сыну, а Кейт все время поправляла ему растрепавшиеся волосы.

Принц Джордж получил замечание от отца / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон и принц Джордж на Уимблдоне / Фото: Getty Images

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За одно мероприятие принц Джордж нарушил все правила королевского протокола и допустил грубейшую ошибку. Папарацци поймали юного королевского наследника ковыряющимся в носу!

Принц Джордж не постеснялся засунуть палец в нос / Фото: Getty Images

Но вряд ли 8-летка получит выговор от бабушки королевы, ведь он всего лишь ребенок :)

Принц Джордж баловался во время Уимблдона / Фото: Getty Images

Ранее принц Уильям поделился трогательным кадром с детьми.