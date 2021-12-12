Смело и дерзко: Пугачева пришла на праздник к подруге в кожаном мини (фото)

Алла Пугачева появилась на публике в мини платье / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Вчера 72-летняя Алла Борисовна, брак с которой Филипп Киркоров назвал ошибкой, танцевала на дне рождения Иды Достман – супруги известного российского продюсера Александра Достмана.

Для вечера Пугачева выбрала дерзкий и стильный аутфит – короткое черное платье из кожи, чулки и высокие сапоги. Хочется отметить, что этот образ идеально подходит Алле.

Реклама

Алла Пугачева в черном мини / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Фотографиями невероятной красотки в Instagram поделился Максим Галкин, добавив в подписи, что еле уговорил Аллу Пугачеву позировать.

Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил, – написал в соцсети супруг Примадонны.

Реклама

Образ Аллы Пугачевой сразил соцсети / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Реакция поклонников

Не все, однако, оценили стиль Пугачевой. Помимо комментариев с комплиментами, под фото можно найти и негативную реакцию пользователей.

"Смешно выглядит. В 16, 17 это еще смотрится, но за 70 уже точно только посмеяться".

Реклама

Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

"Смешное фото для такого возраста, и сапоги ей не донести своими ножонками"

Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

"Такими темпами она скоро в ясельную группу пойдет. Перебор"

Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

Ранее мы показывали честные селфи Аллы Пугачевой без макияжа и фотошопа.