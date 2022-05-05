Смешно до слез! Звезда "Женского квартала" знатно подколола жену Шария в стиле Оксаны Марченко

Татьяна Песик потроллила Ольгу Шарий, упомянув Оксану Марченко / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/tanet_vip
На днях пророссийский блогер Анатолий Шарий был задержан в Испании. Теперь пропагандиста ждет экстрадиция. В то же время его жена решила записать "загадочное послание" на этот счет. Ольга Шарий отличилась от Оксаны Марченко и опубликовала видео, где просто слушает... тюремную музыку!
Видеообращение жены Шария не смогла обойти актриса, звезда "Женского квартала" Татьяна Песик, которая раньше продемонстрировала тест на москаля.
В Instagram артистка потроллила Ольгу Шарий в стиле Марченко, которая недавно просила освободить своего мужа-предателя.
Песик опубликовала "срочное видеообращение", которое записала от имени жены пропагандиста. В ролике она шутливо обратилась к руководителям разных стран, а также к одному известному футболисту.
Я жена украинского блогера Шария. Хочу обратиться к президенту Турции Эрдогану, к королю Испании Филиппу VI, к Серхио Рамосу номер четыре. Я вас умоляю, хоть мой муж и не народный депутат, и не кум Путина, и не миллиардер, и не выводил тысячи людей минным полем… Да бл*, нах*р он мне такой здался?! СБУ, забирайте! – иронически высказалась актриса.
Интересно, что юмористка надела шарф и очки, как когда-то Оксана Марченко.
Фолловеры оценили такую пародию и попросили Песик не останавливаться, ведь "таких еще будет много":
- Кива следующий.
- Это шикарно, это шедевр.
- Таня, не останавливайся. Их еще много.
- Таня, я думала это чисто Оксана Марченко.
Напомним, ранее звезда "Скаженого весілля" Инна Приходько смешно потроллила Оксану Марченко после ее известного обращения к турецкому президенту.