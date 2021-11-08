СМИ: Канье Уэст встречается с 22-летней моделью. Что о ней известно

Что известно о новой девушке Канье Уэста / Фото: instagram.com/vinetrria

На выходных Канье Уэст появился на баскетбольном матче в Миннеаполисе, где также была замечена 22-летняя модель Винетрия. Они сидели вместе на трибуне и были засняты папарацци.

Инсайдер также сообщил изданию Page Six, что 44-летний Канье и Винетрия встречаются уже "некоторое время". Винетрия также была в Майами с Уэстом, когда рэпер записывал интервью "Drink Champs", и была замечена на его воскресной службе в прошлые выходные.

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Кто такая Винетрия?

Винетрия (Vinetria) – американская модель, которая работает с агентством Public Image Management. Ей 22 года. В Instagram девушка имеет около 400 тысяч подписчиков.

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О ее предыдущих романах известно мало. А вот Канье Уэсту приписывали романтические отношения с Ириной Шейк, после того, как стало известно о разводе рэпера с Ким Кардашьян.

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Предполагаемая новая девушка Канье Уэста – Винетрия / Фото: instagram.com/vinetrria

Ранее в Сети появились слухи о романе Ким Кардашьян с 27-летним американским актером Питом Дэвидсоном. Знаменитости вместе провели уик-энд в парке аттракционов.

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