Снежана Егорова обозвала украинских детей предателями, а Верховную Раду – дурдомом

Снежана Егорова скандально высказалась о Верховной Раде и украинских детях. / Фото: Скриншот из YouTube, Facebook

После публичной поддержки президента России Владимира Путина Снежана Егорова не остановилась и пошла дальше. На этот раз телеведущая решила выразить свое недовольство в отношении Верховной Рады Украины IX созыва. Также она обозвала защитников украинского языка и культуры "чертями, которые кричат за три копейки".

Верховная Рада Украины IX созыва – это дурдом, который мы, взрослые люди, допустили. И когда вот эти черти, активисты, сумасшедшие, выпившие из ядовитой груди Ирины Фарион какие-то извращенные представления о нашей истории и наших целях, кричат какие-то лозунги, которые им привили чужие люди, не заинтересованные в развитии этой страны и детей. Они тупо повторяют кричалки, им платят за это три копейки, – заявила Егорова во время прямого эфира на YouTube-канале.

Скриншот YouTube

Кроме того, телеведущая обвинила во всех проблемах западных партнеров Украины, которые якобы участвовали в написании учебников для украинских школьников.

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Которые у нас под боком (западные партнеры. – Ред.) из наших собственных детей сформировали манкуртов, янычар, врагов и предателей, которые будут нам рассказывать, что они сильные и у них все впереди. И уверены в том, что им нужно завоевывать место под солнцем. Им вкладывают в сознание, что всех людей, рожденных в "совке", нужно закатать в асфальт, и тогда наступит их счастливое будущее, – продолжила актриса.

Судя по монологу Егоровой, украинцы якобы стали очевидцами "теории заговора", которую Запад пытается провернуть в Украине, "чтобы выкупить земли и стать собственниками наших ресурсов". По ее словам, Европа "использует наших детей как пушечное мясо".

Наших детей хотят засунуть в троянского коня, напихать их как селедку в банке и как прах отправить на таран большой русской культуры. Им нужно, чтобы мы поссорились, воевали, ненавидели друг друга, чтобы земля стала безлюдной и ничьей, – продолжила Егорова.

Снежана Егорова / Фото: facebook.com/snezhana.egorova

Далее Егорова добавила, что запад прекрасно знает, "ради чего хотят превратить наших детей в безумных псов, бесов, и поэтому извлекают из них душу".

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Между прочим, Снежана Егорова вспомнила и об экс-муже Антине Мухарском, который не обошел стороной ее выходку. Его актриса назвала "Иудой, который хайпует на сложившейся ситуации и рекламирует свою новую книгу".

Ранее сообщалось, что правоохранители возьмут Снежану Егорову на контроль из-за слов о Путине.