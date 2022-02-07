Снова невеста: 20-летняя дочь Бориса Немцова выйдет замуж во второй раз

Дочь Бориса Немцова снова счастлива / Фото: Инстаграм Дины Немцовой
Личная жизнь 20-летней Дины Немцовой развивается стремительно. Не секрет, что дочь покойного политика Бориса Немцова не так давно пережила развод, но, судя по свежей информации, девушка опять готовится к свадьбе.
Дина Немцова в Инстаграм сообщила поклонникам причину, почему она сейчас так редко появляется в Сети. Оказывается, девушка с головой ушла в новые отношения, которые вышли уже на очень серьезный этап.
Стала реже выходить в сториз в выходные, потому что посвящаю их семье и близким и редко отвлекаюсь на телефон. В эту субботу мы с женихом ездили в подмосковный отель на мастер-класс по аутентичному общению и вкуснейшее барбекю.
На руке Дины также красуется кольцо с небольшим бриллиантом, очень похожее на помолвочное.
Было задание изучить руки друг друга. Посмотреть на них по-другому, увидеть что-то, чего раньше не замечали. Мне кажется, после этого мы стали еще ближе друг к другу,
— поделилась Немцова.
Пока что другими подробностями девушка не делится. О новом возлюбленном Дина ранее говорила в Сети такое:
Неловко, когда в июле 2020 ты против совместной жизни до брака, а в сентябре 2021 ты давно разведена и в отношениях с классным парнем, с которым познакомилась в Tinder.
Раз девушка называет парня женихом, значит, вскоре последуют громкие новости.
Напомним, Дина Немцова была замужем за Димитрием Матевосовым. Однако они развелись спустя девять месяцев после свадьбы. Вместе они были больше 4 лет. Причину развода она отказались озвучивать публично.
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