Со слезами на глазах Пенелопа Крус поддержала украинцев, переживающих самую черную страницу истории

Пенелопа Крус поддержала Украину / Фото: Getty Images, Instagram

Недавно мы восторгались тем, что Бенедикт Камбербэтч снова поддержал Украину, развернув наш флаг на кинопремии в Санта-Барбаре. Но это мероприятие подарило нам еще одного звездного друга в лице актрисы Пенелопы Крус.

Знаменитая брюнетка в рамках Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре получила престижную премию. Пенелопа Крус, номинированная в этом году на премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери", также использовала возможность заговорить о важном.

Реклама

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Так, она посчитала нужным, получая статуэтку, обратить внимание мира на ужасное положение женщин во всем мире и в Украине в частности, ведь они с 24 февраля страдают из-за военного произвола России на территории Украины.

Я понимаю тех женщин, которые боятся потерять ребенка, то, что они любят больше всего. И сколько женщин на свете сталкиваются с огромными испытаниями и ужасами. Сегодня мое сердце и мысли обращаются к женщинам Украины и всем тем детям и мужчинам, и всем тем, кто страдает от этой ужасной ситуации,

– отметила актриса.

Реклама

Отметим, что в этом году Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре объединился с Direct Relief, чтобы помочь Украине. Сбор денег на поддержку людей, пострадавших в результате военной агрессии России против Украины, продолжается.

Сама же актриса в инстаграм также публиковала важные посты на тему войны в Украине и помощи тем, кто пострадал от российского вторжения.

Реклама

Также ранее актриса Джессика Честейн восторгалась женщинами, которым приходится рожать в бомбоубежищах из-за вторжения России в Украину.

Несмотря ни на что, мы верим в наших защитников и скорую победу над рашизмом. Все будет Украина!

Не забывайте, что вся самая свежая информация есть в нашем telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.