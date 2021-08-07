София Ротару празднует 74-летие в Италии: очаровательные фото

София Ротару показала, как и где отмечает 74-летие / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official, instagram.com/iamsofiaeve
Семейство Ротару проводит время в Италии. Недавно внучка известной артистки – Соня Евдокименко – отпраздновала там первую годовщину отношений со своим парнем. Сегодня она поздравляет свою звездную бабушку.
В Instastories Соня опубликовала несколько фото Софии Ротару. Артистку засняли за завтраком с семьей. Своим портретом именинница в белом поделилась с поклонниками на личной странице.
Еще одна фотография Софии Михайловны, для которой она позировала в платье с вышивкой.
Сын Софии Ротару – 50-летний продюсер Руслан Евдокименко – на своей странице в Instagram трогательно поздравил маму с именинами.
С Днем рождения, мама! Будь здорова и счастлива! Люблю тебя больше жизни, – написал он.
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