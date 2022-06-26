Софию Стужук бросил бойфренд-латыш, к которому она сбежала от войны

София Стужук рассказала об изменениях в личной жизни / Фото: Скриншот из видео

Хоть и София Стужук всегда делится с многомиллионной аудиторией всеми подробностями своей жизни, но любимого она пытались не показывать публике, чтобы не сглазили :) Однако что-то пошло не так. После восьми месяцев отношений молодой человек, которого зовут Антон, бросил Софию. Она в истерике. Причины расставания – неизвестны.

Если вы забыли, в начале полномасштабной войны Стужук с тремя детьми поехала к своему бойфренду в Латвию. Блогерша очень осторожно говорила о нападении России, зато она с радостью обсуждала свою жизнь в другой стране рядом с любимым.

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София с Антоном / Фото: Скриншот из видео

Однако недолго музыка играла. На днях София Стужук пожаловалась поклонникам, что бойфренд ее бросил. Теперь сердце блогершы разбито и она не знает, что делать дальше.

Девушка, рыдая, записала видео в Instastories. Она жалуется, мол на нее все "навалилось". Сначала лишилась заработка, а теперь и любви всей жизни.

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София в печали. Фото: скриншот Instastories

Я дала себе двое суток прорыдать и прожить эту боль. Может быть, такая карма. Я знаю, это, наверное, так у*бищно показывать, как я плачу. Но я понятия не имею, куда эту боль девать, – делится блоггерша.

В честь расставания Стужук смонтировала трогательное видео с уже бывшим парнем. Она показала общие счастливые моменты, а также себя в слезах. Кстати, это впервые Софья показала лицо Антона! Ролик она опубликовала в своем Telegram-канале.

Как написала Стужук, сделала она это видео в первую очередь для себя. По ее словам, когда боль пройдет она будет смотреть этот ролик и вспоминать, через что прошла.

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София также призналась, что впервые сталкивалась с таким прощанием. Напомним, ранее блогерша была замужем за Дмитрием Стужуком, который умер в 2020-м от коронавируса. Она сама ушла от мужа, потому что их отношения зашли в тупик.

Дмитрий и София Стужук с детьми / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Также Стужук вспомнила, что в Украине война и ее боль не сравнится с теми потерями, которые постигают других людей.

Ведь в Украине война... Мама моя верно написала: "Люди сейчас больше теряют – свои жизни и своих детей и близких! Так что не ной, не жалей себя. Все, что случается, закономерно (даже если мы не понимаем этих закономерностей) ". Мне тоже больно за происходящее и я понимаю, что это вообще не сравнимо. То, что у меня просто в личной жизни, а у людей во всем и так масштабно, – написала блогерша.

Напомним, еще в марте блогер Алексей Дурнев сказал, что ждет Софию Стужук после войны.