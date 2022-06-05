Солистка Florence+The Machine вышла на сцену с украинским флагом (фото, видео)

Florence + The Machine поддержали Украину на концерте в Варшаве / Фото: instagram.com/florenceandthemachine

Украинский флаг теперь известен всему миру. Сине-желтое полотно, как символ свободы и независимости, поднимают на площадях и стадионах. Недавно Билли Айлиш на своем концерте подняла украинский флаг, который передала ей певица Jerry Heil.

Таким же образом свою поддержку выразила еще одна всемирно известная исполнительница. На концерте в Варшаве с украинским флагом на сцену вышла солистка группы Florence+The Machine, Флоренс Уэлч. Видео и фото с выступления быстро разлетелись среди пользователей социальных сетей.

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Исполнительница выбежала с прапором во время исполнения песни Free. К слову клип на эту композицию коллектив снял в Киеве в ноябре 2021 года.

Скриншот – instagram.com/ihorkosem

Еще тогда британская инди-поп-группа выразила свою солидарность с народом Украины. В конце видеоклипа музыканты выразили свое восхищение украинцам.

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Посвящается духу, творчеству и настойчивости наших храбрых украинских друзей. Снято в Киеве с украинскими кинематографистам и художникам, чью сияющую свободу никогда не погасить, – написали Florence+The Machine.

Также группа сняла в столице Украины клипы на песни King и Heaven Is Here. Режиссером видеоработ стала Отем де Уайлд.

Ранее на концерте Scorpions в Польше люди развернули огромный флаг Украины.