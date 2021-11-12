"Соседов – моль": сын Ротару в ярости из-за слов музыкального критика о состоянии здоровья мамы

Сергей Соседов рассказал о проблемах со здоровьем у Софии Ротару / Фото: Instagram: sofiarotaru_fan, скриншот

Недавно музыкальный критик Сергей Соседов, который известен своими острыми высказываниями в адрес артистов, в комментарии одному из российских порталов назвал свою версию, почему София Ротару стала меньше выступать. По мнению музыкального критика, все из-за проблем со здоровьем.

Концертов‌ ‌почти‌ ‌не‌ ‌дает,‌ ‌уже‌ ‌не‌ ‌то‌ ‌здоровье.‌ ‌Уже‌ ‌прошло‌ ‌все,‌ ‌все‌ ‌окончено.‌ ‌Да,‌ ‌она‌ ‌неплохо‌ ‌выглядит.‌ ‌Натянуть‌ ‌лицо‌ ‌можно,‌ ‌с‌ ‌ним‌ ‌все‌ ‌что‌ ‌угодно‌ ‌можно‌ ‌сделать.‌ ‌Но‌ ‌нельзя‌ ‌поменять‌ ‌сердце,‌ ‌печенку,‌ ‌желудок,‌ ‌ноги‌ — ‌они‌ ‌же‌ ‌изнашиваются заявлял Соседов в беседе blitz.plus.

Сергей Соседов рассказал, почему София Ротару стала реже выступать / Фото: Скриншот из YouTube

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Высказывания музыкального критика разозлили сына Софии Ротару Руслана.

А кто такой Соседов? Смешно. Соседов – моль, – сказал сын певицы в комментарии для mk.ru.

Сын Софии Ротару опроверг все слухи касаемо здоровья у певицы.

Нам очень приятно, что люди волнуются. С мамой все хорошо. Спасибо.

София Ротару с сыном Русланом Евдокименко / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

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