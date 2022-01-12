Состояние тяжелое: Леониду Куравлеву сделали экстренную операцию

Новые подробности о состоянии Леонида Куравлева / Фото: Скриншот из видео

Ранее было подозрение, что у советского актера коронавирус. Однако тесты на COVID-19 показали отрицательный результат. У Леонида Куравлева диагностировали пневмонию. Кроме этого, у 85-летнего актера нарушение сложного рефлекторного глотательного акта, и он не мог есть самостоятельно.

Вчера звезда фильмов "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня" перенес экстренную операцию на желудке. Об этом сообщает сайт kp.ru.

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Артисту сделали надрез стенки желудка и передней брюшной стенки, через которые вывели специальную трубку для питания. Через эту трубку пища напрямую будет поступать в желудок Леонида Вячеславовича, – сообщил источник.

Что известно о состоянии здоровья Леонида Куравлева / Фото: Instagram

В больнице сообщили, что операция прошла успешна.

Состояние Леонида Куравлева попрежнему оценивается как тяжелое. Он находится в реанимации, но дышит сам без помощи аппарата ИВЛ. У звезды советского кино нестабильное низкое давление.

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Ранее мы рассказывали, почему Леонид Куравлев оказался в доме для престарелых.