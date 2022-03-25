Спасает репутацию: Лобода даст благотворительный концерт, чтобы помочь украинцам

Светлана Лобода даст благотворительный концерт в Латвии / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода старается спасти репутацию, чтобы ее больше не осуждали за молчание. Она уже показала, как помогает обеспечивать необходимым людей, вынужденных покинуть свой дом из-за войны.

Певица только на 29-й день войны впервые сказала, что это Россия напала на Украину. Теперь артистка примет участие в благотворительном концерте, чтобы помочь собрать пожертвования для украинских детей и семей. Мероприятие состоится завтра в Латвии.

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Совместно с Children’s Hospital Foundation, президентом Латвии и первой леди страны мы соберем средства для гуманитарной помощи всем, кто временно оставил свои дома в Украине и вынужденно переехал в Латвию, – написала певица у себя в Telegram.

Скриншот: Instagram

К слову, не только Светлана Лобода решила давать благотворительные концерты. Тина Кароль и Jerry Heil помогли собрать 2 миллиона злотых в польском городе Лодзь на помощь украинскому народу.

Ранее мы рассказывали, что российский рэпер Oxxxymiron смог собрать более 53 тысяч долларов для Украины во время благотворительного концерта в Лондоне.

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