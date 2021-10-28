Сплин и Мумий Тролль выступят с большим концертом на Олимпийском в Киеве

"Сплин" и "Мумий Тролль" дадут большой совместный концерт / Фото: Инстаграм

Концерт состоится 11 июня следующего года в 18:00. Организаторы заявляют, что до 8 ноября поклонники рока могут приобрести билеты по сниженной цене, так называемые early birds. После начала основных продаж цены будут расти.

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Пока что самый дешевый билет в фан-зону можно купить за 900 грн, а самые дорогие стоят 5 тыс. грн. Всем желающим вживую насладится выступлением несменного лидера группы "Сплин" Александра Васильева и его коллеги – фронтмена "Муммий Троль" Ильи Лагутенко организаторы советуют поторопится – сайт, где продаются билеты подвисает из-за большого наплыва пользователей.

Исполнители обещают выполнить в сопровождении музыкантов свои главные хиты: "Выхода нет", "Мое сердце", "Танцуй!" и "Владивосток 2000".

Артисты уверяют, что концерт будет по-настоящему рок-н-ролльный:

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Поразим поклонников со всего мира, сделаем это и в Украине. Масштабы такого шоу выдержит только Олимпийский — и вы должны это видеть и слышать! — заявляют организаторы.

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