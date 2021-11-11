Старая и ленивая: Бебешко жестко обозвал Милу Нитич после разрыва

Творческий тандем Владимира Бебешко и Милы Нитич распался еще в 2016 году. / Фото: Facebook

Бебешко и Нитич прекратили сотрудничество в 2016 году – инициатором разрыва творческих отношений стала Нитич. И вот звезды решили прокомментировать ситуацию и рассказать друг о друге. Так, продюсер очень удивил своими словами, назвав экс-подопечную "старой бабой".

Как сказал Бебешко, у Милы действительно прекрасный вокал, но "она грузная".

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Она действительно прошибала вокалом. Она – украинская Хьюстон! Она должна была занять статус государственной певицы. Но она мне сказала, что молодая. Какая ты молодая? 30 лет – старая баба и ты всегда выглядела на 40 лет, – рассказал продюсер на шоу "Не бреши мені".

Более того, Бебешко отметил, что за четыре года, как они не работают вместе, Нитич "не написала ни одного произведения".

Я дал ей возможность экспериментировать. Она ленивая. Я не хочу ее обидеть, но это правда, – добавил продюсер.

В то же время сама Нитич заявила, что Владимир хотел "оставить песни и имя себе" после распада, однако артистка не согласилась.

Раскол произошел в 2016 году. Я не смогла собрать 500 мест в Украинском доме. А это очень бьет по артисту, который уже много лет на сцене. У нас был "разбор полетов" и тогда он издал мне такую фразу: "Ты не Алла Пугачева!". И это был первый раз, когда я сказала, что хочу уйти. На что он сказал: "Ну иди, но песни и имя остаются мне", – призналась Мила в шоу.

Как добавила певица, ей было легче "похоронить свое имя", чем отдать это Бебешко.

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Напомним, сотрудничество Милы с продюсером началось после ее выступления в проекте "Шанс".

Певица и продюсер уже долго не общаются. / Фото: Facebook

В 2011 году артистка принимала участие в финале нацотбора на Евровидение с песней Goodbye , и заняла 20 место. В 2017 году она выступила во втором полуфинале нацотбора с песней Mystery, однако заняла шестую строчку.

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Отметим, что Бебешко, кроме Нитич, продюсировала и группу "Пающие трусы" – совместный проект с музыкантом Андреем Кузьменко, погибшим в 2015 году в результате ДТП.

В прошлом году Нитич уже признавалась, недоразумения с Бебешко у них начались давно. Она заявляла, что продюсер – сложный человек и "у него непростой характер".

В программе "Звездный путь" Мила и Владимир делились подробностями разрыва, а певица прокомментировала слухи, был ли когда-то между ними роман:

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