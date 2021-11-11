Старая и ленивая: Бебешко жестко обозвал Милу Нитич после разрыва

Творческий тандем Владимира Бебешко и Милы Нитич распался еще в 2016 году. / Фото: Facebook
Бебешко и Нитич прекратили сотрудничество в 2016 году – инициатором разрыва творческих отношений стала Нитич. И вот звезды решили прокомментировать ситуацию и рассказать друг о друге. Так, продюсер очень удивил своими словами, назвав экс-подопечную "старой бабой".
Как сказал Бебешко, у Милы действительно прекрасный вокал, но "она грузная".
Она действительно прошибала вокалом. Она – украинская Хьюстон! Она должна была занять статус государственной певицы. Но она мне сказала, что молодая. Какая ты молодая? 30 лет – старая баба и ты всегда выглядела на 40 лет, – рассказал продюсер на шоу "Не бреши мені".
Более того, Бебешко отметил, что за четыре года, как они не работают вместе, Нитич "не написала ни одного произведения".
Я дал ей возможность экспериментировать. Она ленивая. Я не хочу ее обидеть, но это правда, – добавил продюсер.
В то же время сама Нитич заявила, что Владимир хотел "оставить песни и имя себе" после распада, однако артистка не согласилась.
Раскол произошел в 2016 году. Я не смогла собрать 500 мест в Украинском доме. А это очень бьет по артисту, который уже много лет на сцене. У нас был "разбор полетов" и тогда он издал мне такую фразу: "Ты не Алла Пугачева!". И это был первый раз, когда я сказала, что хочу уйти. На что он сказал: "Ну иди, но песни и имя остаются мне", – призналась Мила в шоу.
Как добавила певица, ей было легче "похоронить свое имя", чем отдать это Бебешко.
Напомним, сотрудничество Милы с продюсером началось после ее выступления в проекте "Шанс".
В 2011 году артистка принимала участие в финале нацотбора на Евровидение с песней Goodbye , и заняла 20 место. В 2017 году она выступила во втором полуфинале нацотбора с песней Mystery, однако заняла шестую строчку.
Отметим, что Бебешко, кроме Нитич, продюсировала и группу "Пающие трусы" – совместный проект с музыкантом Андреем Кузьменко, погибшим в 2015 году в результате ДТП.
В прошлом году Нитич уже признавалась, недоразумения с Бебешко у них начались давно. Она заявляла, что продюсер – сложный человек и "у него непростой характер".
В программе "Звездный путь" Мила и Владимир делились подробностями разрыва, а певица прокомментировала слухи, был ли когда-то между ними роман:
Больше скандальных новостей о звездах:
- Илона Гвоздева о ссоре с MELOVIN и критике ЛГБТ: Хочешь всем нравиться – молчи и улыбайся.
- Любовь Успенская обвинили в краже песни. Певица ответила.