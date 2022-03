Стинг, Вакарчук, Ширан, Кароль: в более чем в 20 странах проходит телемарафон в поддержку Украины

В более чем 20 странах проходит телемарафон, который поможет собрать финансовую помощь Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в 18:30 по Киеву на всех телеканалах страны начался большой международный благотворительный марафон в поддержку Украины. В марафоне принимает участие огромное количество знаменитых людей - от президентов до мировых музыкантов, как Стинг, Imagine Dragons, Brainstorm, которые спели на украинском, а также украинских исполнителей – "Океан Ельзи", Тина Кароль и Юлия Санина, alyona alyona и другие.

Фото: Скриншот YouTube

Цель марафона – собрать финансовую помощь для всех, кто пострадал в войне, которую развязала Россия в Украине.

С обращением выступят Мей Маск, братья Кличко, Лилия Подкопаева, Андрей Шевченко и другие. Ведущими марафона стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

Телемарафон Save Ukraine – смотрите онлайн-трансляцию

Также марафон транслируется на главных площадях Европы:

• 17:00 – MILAN, Italy – Piazza Duomo di Milano

• 16:30 – LONDON, Great Britain – Parliament Square

• 17:00 – PRAGUE, Czech Republic – Old Town Square

• 17:00 – BRATISLAVA, Slovakia – Hlavne nam

• 11:00 – TORONTO, Canada – Nathan Phillips Square

• 17:00 – AMSTERDAM, the Netherlands – Dam Square, Amsterdam

• 17:30 – MALAGA, Spain – Palacio Congresos Marbella

• 13:00 – VIENNA, Austria – Heldenplatz Wien

• 17:30 – TEL AVIV, Israel – Habima Square

• 14:00 – BERLIN, Germany – Brandenburger Tor

• 17:00 – WARSAW, Poland – Plac Defilad (przy teatrze Studio)

• 18:00 – TALLINN, Estonia – Vabaduse väljak, Kesklinn

• 18:00 – CLUJ-NAPOCA, Romania – Piata Unirii

• 17:30 – STOCKHOLM, Sweden – Kungsträdgården

• 18:30 – ViILNIUS, Lithuania – Rotušės Aikštė Vilnius

• 17:30 – TIRANA, Albania – Skanderbeg Square

• 18:30 – SOFIA, Bulgaria – площад „Славейков"

• 18:30 – RIGA, Latvia – Rīgas Kongresu nams

• 18:00 – SIGULDA, Latvia – Siguldas Kultūras centrs "Devons"

• 18:00 – MALPILS, Latvia – Mālpils Kultūras centrs

• 18:00 – VENTSPILS, Latvia – Ventspils Lielais laukums

• 18:00 – DAUGAVPILS, Latvia – Vienības laukums

• 13:00 – WASHINGTON, USA – 2 Lincoln Memorial Cir NW

• 17:30 – MADRID, España – plaza de Callao

• 18:30 – ATHENS, Greece – Kotzia Square

• 18:30 – СКОПJE, Македонија – Плоштад Македонија

• 13:00 – CHICAGO, USA – "Help Heroes of Ukraine 450 Kehoe Blvd"

• 16:30 – DUBLIN, Ireland – Ukrainian Catholic Church Donnycarney church Dublin 5

• 15:00 – MANCHESTER, UK – Piccadilly Gardens

• 15:00 – ROME, Italy- Piazza della Repubblica

• 17:00 – BERN, Switzerland – März in Bern auf dem Helvetiaplatz

• 12:00 – NEW YORK, USA – The 14th Street Y

• 18:30 – KLAIPEDA, Lithuania – LCC International University, Neufeld auditorija

• 16:00 – LISBON, Portugal – Praça 5 de Outubro, Cascais