Стринги, макияж и каблуки: все о сыне президента Аргентины, который отказался от своего пола и имени

Сын президента Аргентины отказался от своего пола и сменил имя / Фото: instagram.com/_dyhzy
Эстанислао любит яркие и эпатажные наряды, макияж, косплей и недавно в своем удостоверении личности он похвастался отсутствием точного определения пола. Он также сменил имя на Тани.
Как сообщает издание NOTICIAS, в прошлом году молодой человек заявил, что считает себя небинарным человеком. Эстанислао Фернандес открыто поддерживает ЛГБТ-сообщество. Сейчас на его аккаунт в Instagram подписано 440 тысяч человек.
В нашем материале предлагаем узнать о Эстанислао побольше.
Кто такой Эстанислао Фернандес?
Эстанислао – единственный ребенок Альберто Фернандеса и его бывшей супруги Марселы Лучетти. Пара поженилась в 1993 году, а в 2005 – рассталась.
Эстанислао родился в 1994 году. Сейчас парню 26 лет, в своей стране он известен как драг-исполнитель и любитель косплея. Парень использует сценический псевдоним Дыхзы.
Как сообщает Iprofesional.com, Эстанислао изучал графический дизайн и иллюстрацию, а также работал в страховой компании.
В своем Instagram-аккаунте парень публикует сотни фото в провокационных образах. Нередко в фотогалерее парня появляются фото в стиле косплей.
В профиле парня можно найти фото и без макияжа и каблуков.
Личная жизнь
Несмотря на то, что парень активно поддерживает сообщество ЛГБТК+ и является чуть ли не главной драг-квин в Аргентине, сообщается, что в течение четырех лет он встречался с Натальей Эдит Леоне, которая является аргентинским фотографом и визажистом.
Напомним, звезда фильма "Джуно" Эллиот Пейдж после удаления груди сделал откровенное фото.
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