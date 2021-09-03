Супруг Наташи Королевой удивил Сеть подарком для Игоря Крутого (видео)

Тарзан написал портрет Игоря Крутого / Фото: instagram.com/tarzan___official

У себя в Instagram муж Наташи Королевой уже не раз показывал портреты, которые он написал для своих близких. Теперь же Сергей решил сделать подарок для Игоря Крутого. Тарзан написал портрет известного композитора.

Свою новую работу муж Наташи Королевой опубликовал у себя в соцсетях. Видео, на котором можно рассмотреть портрет Игоря Крутого, он сопроводил той самой песней Михаила Шуфутинского про 3 сентября. Таким образом Сергей решил не отставать от трендов и добавил главный хит этого дня в свою ленту, ну и поблагодарил Игоря Крутого и Игоря Николаева за песню.

С праздником 3 сентября,Маэстро! – подписал публикацию Тарзан.

Подписчики не скрывали восторга от новой работы Тарзана. В комментариях удивляются, почему так много лет Сергей Глушко не показывал картины, которые он пишет.

"Как же красиво и точно передан взгляд маэстро. Вы прирожденный портретист. Это удача и ваш талант. Успехов вам на творческом пути"

"Шедевр, слов нет. Талант"

"Браво, вы такой талантище"

Какие подарки получают звезды – смотрите в сюжете:

Другие новости о Наташе Королевой: