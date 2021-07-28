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Супруга Джеджулы молчала о домашнем насилии: Боялась испоганить человеку жизнь, ведь он публичный

28 июля, 14:50

Анна Пономаренко

Как оказалось, Юлия Леус несколько раз становилась жертвой насильственного отношения со стороны своего супруга Андрея Джеджулы. Юлия молчала, потому что боялась, что Андрей потеряет работу

Юлия Леус рассказала правду о жизни с Андреем Джеджулой / Фото: Скриншот из YouTube

По словам Юлии Леус, Андрей Джеджула несколько раз поднимал на нее руку. Недавно девушка родила телеведущему дочь. Находясь в напряженных отношениях, пара продолжала жить вместе под одной крышей.

В YouTube-программе "Без комплексов" Юлия рассказала Анне Олицкой, что Андрей хоть и позволял себе побои, но больше всего она пострадала из-за психологического насилия.

Побои Джеджулы

Как утверждает Юлия, первый раз Андрей ударил ее спустя два месяца после свадьбы, когда они возвращались домой после мероприятия. Там Джеджула общался весь вечер с незнакомкой. Уже по дороге домой Леус поинтересовалась у супруга, что это была за девушка. Андрей в грубой форме спросил у Юлии, почему ей это интересно, после чего ударил супругу несколько раз по лицу.

Еще один случай произошел во время домашней ссоры – тогда ведущий якобы ударил Юлию головой об стену. На вопрос Анны, почему Юлия никогда публично об этом не говорила и заявляла в полицию, девушка ответила следующее:

Я боялась, что он потеряет работу, что он публичный. Я знала, что если я сейчас куда-то пойду, это сразу куда-то попадет, и я человеку испоганю жизнь. Но я думала, что он это оценит хотя бы и больше не будет так поступать. Надо было обращаться в полицию, не надо было к нему возвращаться – это была самая большая ошибка в моей жизни, – заявила Юлия.

Юлия Леус и Андрей Джеджула / Фото: instagram.com/yla__yla

По словам Юлии, она долгое время не замечала все "тревожные звоночки" в отношениях с супругом. Она смогла это распознать и проанализировать только во время беременности.

Юлия также заявила, что Андрей "провоцировал ее" на скандалы, а потом записывал их ссоры на скрытую камеру, чтобы потом использовать это в качестве компромата.

Отметим, что пара уже официально разводилась в 2019 году, однако позже снова решили жить вместе. От первого брака у Леус есть дочь Ангелина, которую она родила в 15 лет.

Ранее Андрей Джеджула назвал супругу манипулятором после публичных обвинений.

Смотрите полное интервью Юлии Леус:

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