Супруга Павлика пожаловалась на отдых с сыном за границей: Ничего не радует

Екатерина Репяхова рассказала о первой поездке с сыном за границу / Фото: instagram.com/repyahovakate
Супруга Виктора Павлика, которая недавно показала лицо сына, пока не очень наслаждается первой поездкой с ребенком за границу. Как призналась Екатерина Репяхова, трехмесячному малышу тяжело дался перелет самолетом.
Дети до года спят в самолете – это не про нас. Миша не спал, не играл, не сидел, – рассказала молодая мама в InstaStories
Екатерина рассказала, что им с Виктором Павликом пришлось по очереди носить сына на руках в проходе самолета. Только перед самой посадкой малыш заснул всего на 20 минут.
Когда пара уже приехала в отель, ситуация не изменилась.
Миша продолжает плакать в коляске. Я сойду с ума, если так будет все время, – написала Репяхова.
Супруга Виктора Павлика попросила совета у подписчиков. Она призналась, что уже пожалела об этом поездке.
Некоторые фолловеры рекомендовали носить Мишу на руках. Как отметила молодая мама, на некоторое время это помогло. Но тем не менее пока супруга артиста не наслаждается отдыхом в Турции.
Смотрите интервью Екатерины Репяховой для программы "Зірковий шлях":
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