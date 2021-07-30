30 июля отмечается Международный день друзей. Игорь Пупков и Олег Панюта рассказали, что дружат со своими коллегами Оксаной Гутцайт и Яниной Соколовой

Существует ли дружба на телевидении – личный опыт ведущих Игоря Пупкова и Олега Панюты / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Может ли конкуренция в профессии стать помехой настоящей дружбе? По случаю Международного дня друзей, который отмечают 30 июля, ведущие новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" рассказали историю знакомства и приятельства со своими звездными коллегами.

Игорь Пупков дружит с Оксаной Гутцайт

Игорь Пупков дружит с Оксаной Гутцайт / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Игорь Пупков описывает знакомство с верной подругой, ведущей новостей Оксаной Гутцайт, как очень внезапное и волнительное. На тот момент телеведущие знали друг друга только заочно. Их первая встреча состоялась случайно, и даже не на съемках, а в довольно неожиданном месте – на лестнице спортзала.

Как описывает знакомство сам телеведущий:

Оксана уже возвращалась, а я только шел на тренировку. Помню, сказал: "Привет!" И все. Так и сдружились. С ней я могу посоветоваться по многим вопросам. Оксана – человек-позитив! Не осудит и не отвернется. Может немного пожурить, но потом сказать: "Ты же знаешь, как я тебя люблю ..."

По словам Игоря Пупкова, Оксана из тех, кто не притворяется и не играет роль. Человек-искренность.

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Поскольку телеведущие работают на каналах-конкурентах, то не могут обсуждать вопросы, касающиеся подачи материала. Но признаются, что с удовольствием смотрят эфиры и даже делают фото с телевизором и отправляют друг другу.

Олег Панюта дружит с Яниной Соколовой

Олег Панюта дружит с Яниной Соколовой / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ведущий "Сьогодні. Підсумків" Олег Панюта, как оказалось, имеет не только дружеские, но и родственные связи с популярной телеведущей и актрисой Яниной Соколовой. Друзья познакомились в 2006 году, когда Олег Панюта работал креативным продюсером утреннего шоу и для проекта искал две пары ведущих.

Как знакомство с Яниной вспоминает Олег Панюта:

Во время отбора я встретился с талантливой журналисткой, которая к тому времени уже вела свою программу на запорожском ТВ, а в Киеве училась в университете Карпенко-Карого. Я ее увидел и понял, что у меня есть одна из ведущих.

Но, вспоминает Панюта, за 10 дней до старта проекта произошла неприятность с соведущим Янины. Поэтому, он должен был быстро решить эту проблему и, поскольку времени на поиски нового партнера было мало, он сел с ней в кадр.

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Так из руководителя и подчиненной, Панюта и Соколова превратились в соведущих эфира. Коллеги и сейчас периодически пересекаются на разных вечеринках, масштабных событиях – в частности, Одесском кинофестивале, который будут вести вместе этом году в пятый раз подряд.

Олег Панюта рассказывает, как поддерживает отношения с телеведущей сейчас:

В 2009 году родилась моя Анютка. Мы с Яниной уже вместе не работали, но отношения поддерживали, и я предложил ей стать крестной мамой дочери. Затем, когда у Янины родился сын, она с мужем предложили мне так же стать крестным отцом Мирона. Поэтому, мы перекрестные кумовья. Хотя некоторые говорят, что так нельзя.

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