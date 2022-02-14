Суспільне не готово подписывать договор с Алиной Паш – глава НОТУ

Alina Pash может быть дисквалифицирована / Фото: YouTube, instagram.com/alinapash/
Сегодня, во время пресс-конференции, где ранее объяснили ошибку во время оглашения результатов Нацотбора, председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий заявил, что Алину Паш могут дисквалифицировать.
Напомним, с результатом 15 баллов, Alina Pash стала победительницей Национального отбора на "Евровидение-2022".
Сразу же после финала в Сети разгорелся скандал – организаторов обвинили в фальсификации голосования, а также в нарушении правил конкурса. Главным аргументом остается то, что Alina Pash посещала оккупированный Крым через территорию России.
Я очень благодарен неравнодушным гражданам, которые сегодня обнародовали информацию, что, по их данным, Алина Паш въезжала в Крым с территории России, – сказал глава Суспільного.
Николай Чернотицкий обратился в Госпогрансулжбу с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о том, что справка, которую предоставила Паш, является подделкой.
В случае, если эта справка была не действительна и Суспільне мошенническим способом было обмануто, компания, соответственно, будет принимать новое решение. Если эта справка действительна – вопрос будет снят. До этого момента, как глава правления Суспільного вещателя, я отказываюсь подписывать договор с победителем Нацотбора, поскольку есть достаточно большое сомнение, – сказал Николай Чернотицкий.
Он добавил, что в случае, Европейский вещательный союз обнаружит политизированность Нацотбора, Украина не будет принимать участие в "Евровидении-2022".
Напомним, ранее член правления Суспільного Ярослав Лодыгин оправдался за то, что назвал Kalush Orchestra "людьми с гор".