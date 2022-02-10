"Суспільне" уже определило победителя Нацотбора? Alina Pash утверждает, что ее хотят "слить" провокациями

Алина Паш снова в центре внимания / Фото: instagram.com/alinapash

Как мы писали ранее, почти каждый Нацотбор на "Евровидение" в Украине сопровождается скандалами. Этот год не стал исключением. В Сети и в прессе регулярно возникает имя Alina Pash. В этот раз в ряде пабликов появилась информация о том, что якобы "Суспільне" уже определило победителя Нацотбора. По их данным, Украину на "Евровидении" представит Alina Pash и "продвинет" ее в финале отбора Тина Кароль.

скриншот из ТГ-канала ТСН

скриншот из ТГ-канала РАМУЗЫКА

Паблики открыто называют Тину Кароль "серым кардиналом" финала Нацотбора. Якобы она будет склонять других членов жюри, чтобы те голосовали за Алину. Кроме того, не секрет, что она занимается продвижением Wellboy, он также будет участвовать в отборе.

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Сама Alina Pash в Инстаграм уже комментировала ситуацию. По ее мнению, ее акустическое исполнение песни "Тіні забутих предків", очевидно, кто-то увидел и начал переживать, что в финале она споет еще более мощно и начал распространять подобные слухи о подкупе, чтобы навредить ей.

А в своем ТГ-канале BOSORKANYA добавила, что ее настолько хотят "слить" с конкурса, что придумывают изощренные байки.

скриншот из Инстаграм Алины Паш

Мы продолжаем следить, как будет складываться ситуация далее.

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Отметим, Alina Pash многие продолжают критиковать за то, что она посещала оккупированный Крым и якобы летала в Москву. На самом деле артистка позже объяснила, что ее слова были неправильно трактованы. Она была в Москве, но во время пересадки из Стамбула, а в Крым ездила из Украины на автобусе.

Певица отреагировала на слухи / Фото: instagram.com/alinapash

Также смотрите обзор всех песен участников Нацотбора.

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