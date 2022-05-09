Сверхцинизм: Повалий в эфире российского канала спела "Пісню про рушник" на концерте ко Дню Победы

Таисия Повалий в России спела на концерте ко Дню Победы на украинском языке / Фото: WomanHit, скриншот

Уже давно Таисия Повалий появляется на всевозможных концертах в России – недавно она выступала в Кремле, выйдя на сцену со Стасом Михайловым.

Конечне же, артистка продолжает молчать о войне и совершать циничные поступки. Пока российские солдаты убивают украинских граждан, разрушают дома, музеи, храмы, заводы, Повалий выходит на сцену и... поет песню на украинском языке – знаменитую композицию "Рідна мати моя" ("Пісня про рушник").

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Сцена, на которой выступала артистка, была украшена звездами и декорациями в цветах георгиевской ленты, которую так любят носить рашисты.

К слову, в 2021 году Повалий также выступила на подобном концерте с этой же композицией. Под последним постом Таисии в Instagram она отключила функцию комментариев, однако на страничке ее сына Дениса пользователи Сети недоумевают, как Повалий могла "пробить дно" и пойти на такой шаг:

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"Мне интересно, что у вашей матери в черепной коробке? Петь украинскую песню на рашке 9 мая... Где ее дно? А ваше где? Или вы уже не семья?"

"Уровень сверхцинизма – Повалий".

Скриншот: Instagram

Ранее в Верховной Раде предложили лишить званий Ани Лорак, Николая Баскова, Таисию Повалий, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого.