Светлана Лобода устроила неоновую вечеринку в центре Киева – смотрите новое видео Алана Бадоева

Украинская певица, которая живет и работает в РФ, сегодня выпустила новое музыкальное видео на трек "Алло". В ролике артистка устроила вечеринку прямо посреди города

LOBODA представила клип Allo / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода, которая показала редкое фото своего отца со старшей дочкой, объединилась с популярным украинским режиссером Аланом Бадоевым для новой видео-работы. Артистка презентовала mood-video на свой новый трек Allo, который посвятила переменчивому карантинному лету. В ролике звезда появилась в эффектных образах и показала, что танцполом может послужить любая локация. Кстати, недавно 15 украинок продемонстрировали, как меняется индустрия рекламы и взгляд общества на женскую красоту.

В видео, опубликованном на YouTube, Светлана Лобода превращается в "королеву танцпола" на открытых площадках Киева, декорированных неоновыми огнями.

Наряды Лободы в ролике были не менее яркими, чем неоновые лампы. Певица предстала в двух нарядах: золотистом комплекте, состоящем из мини-юбки и топа, а также в белоснежной укороченной шубе и мерцающих брюках.

Бывает момент, когда, то, что происходит на душе, нужно просто вытанцевать, поддаться импульсу ... и не важно где! Любое место может превратиться в танцпол: твоя машина, ночная улица или обычный паркинг перед твоим домом, – написала Лобода в Instagram.

Почему Светлана Лобода сорвала свое выступление на концерте "Золотой граммофон – 2020" – смотрите сюжет:

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