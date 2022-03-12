Свобода vs рабство. аlyona аlyona оригинально объяснила, чем украинцы отличают от россиян

аlyona аlyona оригинально объяснила, почему украинцы и россияне разные / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
Идет семнадцатый день войны в Украине, начатой РФ. И когда весь мир называет Путина тираном, а саму Россию – агрессором, то некоторые русские деятели культуры говорят о "братском народе" и "миротворческой спецоперации".
Поэтому вслед за Златой Огневич рэп-исполнительница alyona аlyona решила в очередной раз отметить различия украинского народа и россиян. Мы всегда были, есть и будем разными нациями.
В Instagram артистка опубликовала несколько креативных фотоколлажей, где сравнила образ жизни и ценности граждан Украины и РФ.
Россияне – стоят в очереди в Мак, а украинцы – в очереди в территориальную оборону.
Россияне – гуглят, как обойти блокировку Apple Pay в стране, а украинцы – как делать "коктейль Молотова".
Россияне жалуются, что падает рубль, а украинцы – что в теробороне нет мест.
Россияне плачут, что у них не работают мировые сервисы, а украинцы – слушают Spotify, пока собирают гуманитарную помощь.
Россияне выбрали рабство, а украинцы – свободу.
В конце подборки аlyona аlyona процитировала понравившуюся главе Николаевской ОГА Виталию Киму фразу "о курице и вилке":
Страна, у которой на гербе курица, не победит страну, у которой на гербе вилка.
Фолловерам понравилась такая сравнительная подборка. Некоторые даже предложили собственные отличия народов:
- Гимн наш правдив на все 100%, у москалей же ложь ложью помазана.
- А еще на трезубце написано слово "воля".
- Они убегают от одного омоновца, в то время когда наш народ останавливает танки, БТР голыми руками. Мы разные.
- Победа за нами.
Напомним, ранее Андрей Бедняков записал эмоциональное видеообращение к россиянам. Также Потап призвал Россию прекратить войну: Нам не нужен ваш "русский мир".
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