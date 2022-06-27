Святослав Вакарчук обратился к пленному командиру "Азова": что сказал экс-нардеп

Святослав Вакарчук поздравил с днем ​​рождения героя Украины Дениса Прокопенко / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник, 27 июня, украинскому офицеру, подполковнику Национальной гвардии Украины, командиру отряда спецназначения "Азов" Денису Прокопенко исполнился 31 год. 19 марта защитник получил звание Герой Украины – за оборону Мариуполя от нашествия российских орков.

После продолжительной защиты украинского Мариуполя Денис Прокопенко вместе с собратьями попал в плен. 20 мая командир "Азова" сообщил, что на 86-й день обороны был получен приказ от высшего военного руководства о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города.

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Лидер группы "Океан Эльзы", бывший народный депутат, Святослав Вакарчук поздравил Дениса Прокопенко с днем рождения. Артист записал видеообращение в Instagram . Он выразил восхищение военным и его героичностью.

Денис с побратимами 86 дней героически обороняли Мариуполь / Фото: Скриншот из видео

Сегодня день рождения у Дениса Прокопенко, легендарного командира легендарного полка "Азов", защищавшего Мариуполь. Мы пока еще не виделись, но за месяцы общения по телефону я почувствовал его, как человека. И могу сказать, что восхищаюсь им как воином и горжусь как патриотом, – сказал Вакарчук.

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Музыкант подчеркнул, что Денис, его побратимы и все наши защитники – настоящая гордость Украины.

В день рождения Дениса, я хочу пожелать ему, его семье, а также семьям всех его побратимов, чтобы ребята, которые сейчас находятся в очень непростых условиях и проходят непростые испытания, как можно скорее вернулись домой, к родным, к родной украинской земле, – пожелал музыкант.

Святослав Вакарчук уверен – мы победим и у нас все будет хорошо.

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям и отметили, что вся Украина ждет возвращения своих защитников. Да, мы верим и ждем с нетерпением домой. Вместе победим!

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Напомним, Денис Прокопенко передал командование полком "Азов" майору Никите Надточию к моменту возвращения из российского плена.

Также мы сообщали, что командиров "Азова" вывезли с оккупированных территорий Донецкой области в Россию. По информации, их содержат в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово". Им выделили отдельное крыло за черными шторами. Туда не пускают даже тюремщиков.

Раньше жена Прокопенко Екатерина рассказывала , что удерживают защитников в переполненном следственном изоляторе. На всех пленников не хватает ресурсов, в том числе воды и еды.