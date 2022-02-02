Святослав Вакарчук впервые признался, как изменилась его жизнь после рождения сына

Святослав Вакарчук впервые рассказал о своем cыне / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Как признался 46-летний музыкант в интервью журнала "Теленеделя", рождение сына Ивана вдохновило его на запись альбома колыбельных.

Маленькие дети влияют на какие-то бытовые изменения. Ну и, безусловно, появились определенные эмоции, которых я раньше не знал. Даже хочу записать альбом колыбельных. Правда, сын еще очень маленький, чтобы выбрать, какие ему больше нравятся. Поэтому немного придется подождать, – сказал Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук / Фото: Facebook-страница Святослава Вакарчука

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Вакарчук добавил, что после того как он стал отцом, у него произошла переоценка ценностей.

Что известно о личной жизни Святослава Вакарчука

В июне прошлого года музыкант расстался с возлюбленной Ляля Фонарева. Пара была вместе более 20 лет. Они начали встречаться еще в студенческие годы и расстались по-доброму. Причину разрыва Вакарчук не назвал, однако вскоре после этой новости появились слухи, будто у артиста уже появилась другая женщина.

Чуть позже стали появляться слухи, что Святослав Вакарчук стал отцом в первый раз. Музыкант подтвердил рождение сына Ивана, которого назвал в честь отца, но имя мамы малыша неизвестно.

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Святослав Вакарчук не обсуждают свою личную жизнь. Поговаривают, что избранницей артиста является 39-летняя Евгения Яцута.

Евгения Яцута / Фото: vogue.ua

Она работает в известной кинопродюсерской компании Radioactive, которая занимается производством клипов, рекламы и сериалов, среди которых и сериал "Чернобыль" от HBO.