Сын Егора Крутоголова из "Дизель шоу" серьезно пострадал после ДТП

Егор Крутоголов с детьми / Фото: instagram.com/dizelmano

Появилась экстренная информация о состоянии здоровья известного украинского шоумена. Несколько часов назад Егор Крутоголов с супругой сообщили о том, что их старший сын Лев попал в серьезную аварию и после полученных травм был доставлен в больницу.

Сын Егора Крутоголова / Фото: instagram.com/dizelmano

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Вынужден сообщить, что Лев попал в аварию во время субботних отборочных гонок #WSK на трассе SouthGarda в Италии. Одного из гонщиков развернуло против движения и Лев не смог избежать контакта, в результате чего, перескочил через машину соперника и перевернулся. Дежурная бригада скорой помощи доставила его сначала в ближайшую клинику, а потом на вертолете перевезли в большую больницу в Брешии. Его состояние стабильно, температура не повышалась, внешних повреждений нет, но есть ушиб внутренних органов. Двое суток он провел в палате интенсивной терапии, ему проводят все необходимые процедуры и исследования, за что мы благодарны клинике Spedali Civili di Brescia за их работу и усилия.

По словам артиста, Льва переводят в обычную палату, что в такой ситуации является хорошим знаком, поэтому Крутоголов сейчас уже может поделиться с публикой информацией о состоянии сына.

Больше всего нервов досталось моей жене, Кате, которая была и продолжает быть с ним там. Двое суток на кресле - это лишь цветочки по сравнению с тем, что ей пришлось пережить там. Я передаю тебе, моя пожизненная Валентинка, поздравления с днем всех влюбленных! Я влюблен в самую сильную женщину в мире!

Лев Крутоголов активно участвует в гонках / Фото: Инстаграм Льва Крутоголова

Знаменитый отец желает сыну пройти это непростое испытание, чтобы стать еще сильнее и радовать всех своими успехами.

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Ну что ж, вот так, все бывает в первый раз: первый переворот, первая больница, первая капельница, первый вертолет и первые мысли о том, что все мы уязвимы и небессмертны. Желаю своему сыну пройти это испытание и стать сильнее, чтобы вернуться и идти дальше! Lev Krutogolov передаёт всем привет и вы ему передайте))

Присоединяемся к пожеланиям скорейшего выздоровления!

Отметим, что Лев Крутоголов – старший сын Егора и Екатерины Крутоголовых. Он появился на свет в 2010 году. В 2017 году Лев стал чемпионом Украины по картингу.

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