Сын Григория Чапкиса подарил супруге на Рождество роскошный Mercedes за 3 млн грн

Грег Чапкис подарил супруге Эмбер автомобиль на новогодние праздники. / Фото: instagram.com/gregchapkis

Сын хореографа Григория Чапкиса, который умер летом 2021 года, подарил любимой элитный автомобиль Mercedes-Benz CLS Coupe. Такой подарок обошелся танцору около 89 тысяч евро (2,7 миллиона гривен).

Грег поделился в Instagram фото и похвастался, какой подарок Санта подготовил не только для его жены, но и для семьи.

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Грег Чапкис с сыновьями Николаем и Максимом. / Фото: instagram.com/gregchapkis

Санта пришел раньше в этом году. И он хотел убедиться, что дорога его маленькой семьи будет стильной. Счастливого Рождества, Эмбер, Николя, Макс. Папа любит вас очень сильно, – написал Чапкис-младший.

Эмбер получила на праздники Mercedes-Benz CLS Coupe. / Фото: instagram.com/gregchapkis

Как видно на фотографиях, Грег украсил белый автомобиль огромным красным бантом и припарковал его прямо возле дома. Вероятно, Эмбер не ожидала такого сюрприза. На снимках видно, что она и смущена, и счастлива в одно время.

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Эмбер хотела меньшую машину. / Фото: instagram.com/gregchapkis

Впоследствии Эмбер призналась в Сети, что она попросила у Санты машину меньшего размера с меньшим расходом топлива.

Я думала о Prius. Спонтанно Санта прилетел в Хантингтон-Бич и привез эту замечательную красавицу домой, а затем сел в самолет, чтобы улететь в Пуэрто-Рико по работе. Санта не хотел, чтобы я ждала подарок две недели. Какой хороший парень, – прокомментировала женщина.

Фолловеры оценили такой подарок Чапкиса для Эмбер и поздравили семейку с новогодними праздниками:

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Это круто, бро.

Когда тяжелый труд приносит свои плоды.

Очень крутой подарок.

Скриншот instagram/gregchapkis

Что известно о Греге Чапкисе

Сыну легендарного хореографа 42 года. Он уже долгое время живет в Сан-Франциско. Там мужчина открыл танцевальную школу Chapkis Dance.

У Грега есть старшая сестра Лилия, которая управляет филиалом Chapkis Dance в Италии. Известно, что Грег предпочитает хип-хоп.

Чапкис-младший уже восемь лет в браке с Эмбер. Они воспитывают двух сыновей – 12-летнего Николая и пятилетнего Максима.

Известно, что Эмбер вместе с Грегом занимается развитием школы Chapkis Dance.