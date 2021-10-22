Таисия Повалий заявила об угрозах и травле: Я в своей стране, а мне некомфортно

Таисия Повалий призналась, что чувствует себя некомфортно в Украине / Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Таисия Повалий, которая недавно засветилась на празднике у Баскова, несмотря на оккупацию Крыма и войну на Донбассе, продолжила гастролировать по России. Этот факт возмущал и до сих пор возмущает многих украинцев. Артистка пожаловалась на травлю.

Когда мы выезжали работать – а мы вынуждены были работать – начались проблемы с выездом: люди косились на границе, их же все настроили, что я враг. Как-то было некомфортно...Везде некомфортно: и в аэропорту, и в самолете. Вот я в своей стране, а мне некомфортно, – признается певица в программе "Позаочі".

Таисия Повалий / Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

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Дома исполнительнице приходится изолироваться:

Мы закрываемся: к нам никто не заходит, мы никуда не выезжаем. Соседи у нас очень хорошие, но не все. Кто-то с Майдана привозил к нам под дом всякие плохие вещи, кто-то угрожал… Если мне говорят: "Мы все сделаем, чтобы ты уехала". То я наоборот говорю: "А я не поеду!" Но было тяжело. Я постоянно плакала. Было чувство обиды, – рассказывает Таисия.

По словам артистки, иногда они с мужем Игорем Лихутой уезжали в Испанию:

Я садилась на террасе вечером, где никого нет. Брала бокал шампанского и говорила: "Так, я ничего не хочу знать! Давайте, врите, поливайте меня грязью! А я – Таисия Повалий – сижу в шикарном кресле, на шикарной террасе и смотрю на красоту природы. Передо мной – огромное море, небо, звезды, луна", – вспоминает Повалий.

Таисия Повалий / Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

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Но очень скоро такой способ утешения перестал помогать Таисии:

Шампанское мозг отключает, но эмоции бурлят. И я утром просыпалась – и мне еще хуже. И я перешла на медитации. Наконец стала себя слушать, с собой разговаривать – я никогда до этого себя не слышала... Я поняла, что самое главное в жизни – это я, – делится артистка.

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