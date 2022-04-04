Такого еще не было: Уилла Смита жестко потроллили на Грэмми за скандальную пощечину

Вилла Смита высмеяли на "Грэмми-2022" / Фото: Getty Images, скриншот

Мощную пощечину Уилла Смита стендаперу Крису Року прямо на сцене "Оскара" будут помнить еще долго. До сих пор эта тема остается едва ли не самой горячей в новостях шоубиза. Такой поступок актера уже успели обсудить как друзья Смита, так и его поклонники.

Не смогли пройти мимо выходки Смита и на церемонии награждения "Грэмми-2022". Более того, эпизод, связанный с пощечиной Уилла, стал одним из самых ярких моментов музыкальной премии, сообщает TMZ.

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Так, на эту тему два участника церемонии разыграли юмористическую сценку. Тем самым они потроллили самого Уилла.

Сначала актер и телеведущий ЛеВар Бертон предупредил зрителей, что сейчас на сцене появится стендапер, и попросил их удержаться от того, чтобы на него нападать. Это был намек на Смита, который "атаковал" комика Криса Рока.

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Зрителей размешали слова ЛеВара. Но когда после этого на сцену вышел сам Нейт Баргейтз, прикрыв голову массивным мотоциклетным шлемом, то сидевшие в зале едва не лопнули со смеха.

Тогда же Нейт иронически объяснил, что ему якобы сказали, что теперь все стендаперы должны выходить на сцену в шлемах с целью осторожности, особенно "во время шутливых эпизодов". Конечно, по залу покатилась новая волна смеха.

Что произошло на "Оскаре"?

Напомним, американский актер и комик Крис Рок неудачно пошутил о жене Вилла Смита. Из-за чего тот ударил стендапера по лицу прямо на сцене перед зрителями.

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Позже Уилл Смит извинился перед Крисом Роком и Академией за драку. Также нарушила молчание Джада Пинкетт-Смит и прокомментировала инцидент с мужем.

Впоследствии актер сообщил о своем решении – он сам отказался от членства в Киноакадемии после своего поступка.

Но даже после этого, как подтвердил глава Киноакадемии, расследование по Виллу не было прекращено. Решение по этому делу будет объявлено, скорее всего, 18 апреля. Фанаты Смита опасаются, у актера могут отобрать "Оскар", полученный в этом году.

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