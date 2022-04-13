Такого концерта еще не было: Вакарчук выступил под звуки артиллерийской канонады

Святослав Вакарчук выступил в Луганской области / Фото: скриншот, Instagram

Святослав Вакарчук уже побывал в Харькове, Ахтырке, Сумах, Киеве, Одессе, а теперь отправился в Луганскую область. Музыкант встречается с волонтерами, военными, играет мини-концерты для переселенцев и защитников нашей страны.

У себя в соцсетях лидер "Океана Эльзы" публикует видео с таких встреч. На этот раз Вакарчук выступил перед полицейскими в Луганской области.

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Впервые пел в полицейском участке под звуки реальной канонады. Но, как говорят у нас, "шум від тисяч їхніх слів часом приносить біль та дощ із хмари темних стріл не потрапляє в ціль", – рассказал музыкант у себя в Facebook.

Ранее Святослав Вакарчук опубликовал видео с главой Луганской обладминистрации Сергеем Гайдаем и призвал всех жителей региона эвакуироваться на время военных действий.

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Напомним, на днях Святослав Вакарчук решил записать на русском видеообращение к россиянам, которые считают себя "ни в чем не виноватыми".

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