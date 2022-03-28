"Там просто зомби-апокалипсис": Камалия не смогла достучаться до Лорак, Киркорова и своей тете из России

Камалия рассказала, как относится к россиянам / Фото: Скриншот из видео
Когда Россия начала обстреливать Украину, Камалия находилась дома. Своих детей она еще ранее отправила в Лондон, посоветовавшись с мужем.
Первые дни артистка, которая позже пожелала путину гореть в огне, вместе с близкими сидела в подвале и не знала, что делать.
Я увидела над своим домом как пролетали истребители. Они прямо, как показывали по телевизору, такой птичкой летели. Они пролетали над моей крышей буквально. Это был ужас, – поделилась Камалия в интервью "Зірковому шляху".
Первого марта Камалия выехала из Украины и отправилась в Будапешт. Но мама певицы отказалась покинуть свою страну, в которой прожила всю жизнь.
Однако певице удалось уговорить маму перебраться на Западную Украину.
Она сказала, что я прожила здесь 65 лет в Украине, и я никуда уезжать не собираюсь.... Мы совсем ее недавно переместили в Западную Украину, она сейчас в Ужгороде. Но я хотела, чтобы она уехала к нашим друзьям. Но она еще тянет, тянет. Говорит – скоро закончится, чего я поеду, – поделилась звезда.
В интервью Камалия также рассказала, какие у нее отношения со знакомыми, проживающими в россии. У исполнительницы есть тетя, проживающая в Москве. Камалия позвонила родственнице, чтобы донести правду, но в ответ слышала только истории про "бандеровцев" и "нацистов".
Я ей позвонила в первый же день войны. Она сказала "Мы вас спасаем от вашей нацистской хунты". Какой нацистской хунты? "Ну вас же притесняют, русскоговорящих убивают", – рассказала Камалия. – Я говорю "Нет у нас нацистов. Я могу разговаривать на русском языке, кто-то может со мной общаться на украинском языке, мы друг друга понимаем". А она – это как зомби.
Артистка также добавила, что пыталась достучаться до коллег по сцене, которые молчат о войне в Украине – Ани Лорак, Филиппа Киркорова. Но никто из них не отреагировал. Более того, Лорак, которая родом из Украины, удалила свой профиль в Instagram.
Я не вижу чтобы Ани Лорак высказывалась. Я вижу, что там стена такая… Я говорила, я спрашивала, я как-то пробовала донести до них эту информацию. Но нет. Там просто зомби-апокалипсис. Такое впечатление, что они все зомбированы, – подытожила Камалия.