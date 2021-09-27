Танці з зірками в четвертом эфире покинули Алексей Суровцев и Мария Колосова

Алексей Суровцев и Мария Колосова покинули "Танці з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1
Четвертый прямой эфир танцевального шоу оказался последним еще для одной пары. Проект ранее уже покинули Александра Машлятина, Иван Люленов и Анастасия Оруджова.
Напомним, что недавно стало известно, когда состоится премьера второго сезона самого загадочного шоу "Маска" на телеканале "Украина".
На этой неделе аутсайдерами "Танців з зірками" стали Алексей Суровцев и Мария Колосова.
Вместе с ними под угрозой вылета оказались еще две пары – Евгения Власова и Макс Леонов, Фагот и Екатерина Тришина.
Алексей Суровцев и Мария Колосова – Ча-ча-ча – Танцы со звездами 2021:
Турнирная таблица в четвертом эфире шоу "Танці з зірками" выглядела так:
Согласно правилам шоу, к оценкам звездного жюри прибавляются баллы от зрителей, которые голосуют за любимые пары в течение всего эфира.
Четвертый эфир "танцев" был посвящен латиноамериканской программе, Евгения Власова призналась, что хотела покинуть шоу, а MELOVIN рассказал о своем первом сексуальном опыте.
Приглашенной судьей эфира стала победительница прошлого сезона "Танці з зіками" Санта Димопулос, а ведущим на балконе – Женя Кот, который тоже стал триумфатором проекта вместе с актрисой Ксенией Мишиной в 2019 году.
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В третьем эфире Танців з зірками проект покинула еще одна пара (видео).