Танцор Нади Дорофеевой, которого жестоко избили, до сих пор в коме

Что известно о состоянии здоровья танцора Нади Дорофеевой / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
В результате избиения танцор Нади Дорофеевой получил кровоизлияние в мозг. До сих пор Евгений находится в медикаментозной коме после трепанации черепа.
Из комы его даже не пытались вывести и не будут еще несколько дней, потому что у него серьезная черепно-мозговая травма, – написала подруга Нади Дорофеевой, Сабина Мусина у себя в InstaStories.
Сабина добавила, что сейчас семья открыла сбор средств на лечение Евгения.
Что произошло с танцором Нади Дорофеевой:
Евгения Гончаренко из балета Нади Дорофеевой, избили возле ночного клуба "Лифт", в центре Киева. Танцор находится в больнице в тяжелом состоянии с серьезными травмами. Нападающий с места происшествия скрылся, но благодаря медийной огласке его быстро разыскали. Им оказался 28-летний работник Управления государственной охраны, Евгений Беспалый. Сейчас Беспалого взяли под стражу на 60 суток за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения.
Стали известно, что Евгений Беспалый не раз попадал в конфликтные ситуации – подробности в сюжете:
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