Танцы на костях: Наташа Королева пропиарила свой марафон на смерти Шатунова (видео)

Наташа Королева использовала смерть Шатунова для пиара / Фото: instagram.com/koroleva__star, Скриншот из видео

Для одних смерть Юрия Шатунова стала печальной новостью, а для других – шансом подзаработать.

Узнав о скоропостижном уходе солиста "Ласкового мая", Наташа Королева опубликовала пост со словами соболезнования и горькой утраты.

Реклама

Скриншот

Однако сострадание скандальной "русалки" длилось недолго. Уже на следующий день певица украинского происхождения решила воспользоваться моментом и распиарить на смерти артиста свой новый онлайн-марафон.

Располневшая Королева заговорила о том, что в возрасте Шатунова пора уже заботиться о своем здоровье. Это поможет избежать участи певца. И кто же, как не Наташа, готов раскрыть всем секреты стройной фигуры и правильного образа жизни.

Реклама

Юра Шатунов... Жить и жить пацану! Это самый опасный возраст и для женщин, и для мужчин. В этот период надо особенно следить за своим здоровьем, уделять больше времени себе, – стала подводить к рекламе марафона Королева.

Естественно, как и все инфоцыгане, скандальная певица уверяет: с просьбами рассказать свои секреты здорового образа жизни к ней обратились поклонники. И она просто не могла остаться в стороне. Через пару сториз от скорби на лице у Королевой не осталось и следа, зато появился яркий макияж и радостная улыбка.

В Сети предательницу Украины уже раскритиковали пользователи за такой подлый способ заработать денег.

"Позор!!! Как не стыдно? Я в вас разочаровалась".

"Как можно зарабатывать на фоне смерти человека? Траур длится хотя бы 40 дней!"

"Сделала себе рекламу Королева, забыла про соболезнование, как-то полюбовались собой".

"На горе и боли многомиллионных поклонников не стоило бы делать себе рекламу".

Скриншот

Ранее располневшая Наташа Королева опозорилась снимками в одних трусах.