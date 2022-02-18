Танец с принцессой Дианой и личные самолеты: интересные факты биографии именинника Джона Траволты

Сегодня Джону Траволте исполняется 68 лет / Фото: Getty Images
Джон Траволта – культовый голливудский актер. Вы точно его видели во множестве картин. Это любимые миллионами – "Бриолин", "Криминальное чтиво", "Лихорадка субботнего вечера", "Ночи в стиле буги", "Без лица" "Команда 49: Огненная лестница", "Основные цвета" и многие другие. И пока актер принимает многочисленные поздравления, мы предлагаем вашему вниманию материал о некоторых фактах биографии Траволты, которые вы могли не знать.
Интересные факты биографии Джона Траволты
У Джона Траволты намешано несколько кровей. Так, его отец – итальянец, а мама – ирландка. Сам актер говорит, что больше всего на него повлияла именно ирландская культура, хотя Траволту нередко называют "американским итальянцем".
Будущий актер впервые попал на занятия по танцам в 6 лет. Многие отмечали его пластичность, уверенность и кураж во время танцев. Как вы знаете, танцевальные умения очень помогли Траволте в актерской профессии.
Первой работой в кино за деньги для 16-летнего Джона стало участие в мюзикле Bye Bye Birdie.
Увлечение кино и танцами стало причиной того, что в 1971 году он бросил школу.
Спустя 6 лет на экраны вышел фильм "Лихорадка субботнего вечера", который стал для Траволты пропуском в "большую лигу". За роль, кстати, его впервые номинировали на "Оскар".
Родители воспитывали Джона Траволту в католичестве, но в 1975 году, прочитав книгу "Дианетика", он навсегда вошел в сайентологию.
Рост актера – 187 сантиметров, а вес – 80 килограмм.
Известно, что актер терпеть не может диеты, поэтому, когда ему нужно быть в хорошей форме, он просто съедает половину от привычной порции.
Свою первую большую любовь Джон Траволта встретил на съемках фильма "Под колпаком" в 1976 году. Там он встретил актрису Дайану Хайленд, с которой они играли мать и сына. Женщина была на 18 лет старше него. Но в жизни между ними пробежала искра. Но любовь закончилась трагедией: через год актриса скончалась от рака буквально на руках Траволты.
Любимый фильм Джона Траволты – "Мужчина и женщина" Клода Лелуша, который вышел в 1966 году.
Настоящий поворотом в карьере Джона Траволты стало участие в фильме "Криминальное чтиво", который вышел на экраны в 1994 году и пополнил списки лучших фильмов всех времен. Ну, а легендарный танец Траволты с актрисой Умой Турман – хит до сих пор.
Джон Траволта играл женщину. Это был мюзикл "Лак для волос". Артисту пришлось также носить тяжелый утолщающий костюм.
Незабываемым моментом в жизни Траволты был танец с принцессой Дианой! Это случилось во время приема у Рональда Рейгана в Белом доме. Известно, что леди Ди была в восторге от Джона. Позже актер признавался, что танец с принцессой Дианой – один из самых значимых моментов в его жизни.
Он также лицензированный пилот, в его коллекции 5 разных самолетов.
В 1991 году Джон Траволта женился на американской актрисе и модели Келли Престон в 1991 году. Свадьба была проведена в соответствии с сайентологическими обрядами.
Пара пережила трагедию. В 2009 году их старший сын Джетт погиб в 16-летнем возрасте в результате внезапного эпилептического припадка.
Через год у пары родился Сын Бенджамин. Также у малыша есть старшая сестра Элла Блю.
Не раз в СМИ судачили о том, что Джон Траволта – гей, более того, сразу несколько мужчин рассказывали журналистам о домогательствах со стороны актера. Актер предпочитает не комментировать подобные слухи.
В 2020-м году семья Джона Траволты пережила трагедию: жена артиста – Келли Престон – скончалась от рака груди.
На Голливудской "Алее Славы" вы можете найти звезду Траволты.
Джон Траволта также известен как писатель. Под его авторством вышло несколько книг-коучей. Также он выпускает работы для сайентологов, но они не для широких масс.
В последние годы Траволта еще и завсегдатай интернет-мемов. Вы точно видели gif-анимацию с изображением растерянного Винсента Веги.
Мы продолжаем следить за успехами артиста!
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