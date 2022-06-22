Тарас Тополя на передовой разблокировал телефон погибшего солдата

Тарас Тополя воюет с рашистами с первого дня полномасштабной войны

Многие звезды украинского шоу-бизнеса вступили в ряды ТРО и ВСУ. Одними из первых, еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину, нашу страну пошли защищать участники рок-группы "Антитіла".

Участники группы "Антитіла" защищают нашу страну от рашистов / Фото: instagram.com/antytila_official

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Сейчас музыканты на передовой. По позициям бьют рашистские танки, минометы. В таких условиях вчера, 21 июня, Тарас Тополя встретил 35-й день рождения.

А уже сегодня наш звездный защитник в своем Facebook рассказал, чем же запомнился тот вторник. Прочитанное шокировало поклонников фронтмена группы "Антитіла".

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Был вынужден разблокировать телефон убитого украинского воина его же отпечатками. Удалось на третьем пальце. Никогда не думал, что когда-нибудь придется такое делать, даже в страшном сне, – поделился в соцсети Тарас Тополя.

Также он признался: ему иногда не верится, что это все происходит на самом деле. Но других вариантов нет – нужно идти за победой, уверен Тополя. Тараса дома ждут его жена, певица Alyosha, и трое детей. Самая младшая, Мария, родилась за полтора года до полномасштабной войны.

Тарас Тополя с женой, певицей Alyosha, и детьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Напомним, звездный волонтер Сергей Притула собирает 500 млн гривен на приобретение трех Байракторов для ВСУ.