Тарзан умилил Сеть новым фото с Королевой: Очень красивая пара

Тарзан опубликовал совместное фото с Наташей Королевой / Фото: instagram.com/tarzan___official
Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко стараются не говорить о личной жизни после скандала с изменой в прошлом году . Пара реже стала публиковать совместные фото, и иногда в Сети появляются слухи о разводе артистов. Но Наташа Королева и Тарзан это не комментируют, а новая публикация доказывает, что пара вместе и все хорошо.
Сейчас Королева с супругом отдыхают в Турции. У себя в Instagram Сергей Глушко опубликовал селфи с супругой.
Тарзан опубликовал новое фото с Наташей Королевой / Фото: instagram.com/tarzan___official
Подписчики в комментариях засыпали пару комплиментами. Некоторые фолловеры не забыли упомянуть скандал пары.
- "Я всегда знал, что Натали умная женщина"
- "Очень красивая пара"
- "Какие же вы молодцы. Пусть на вашем пути встречаются только умные, добрые и счастливые люди"
"
Напомним, что Наташа Королева простила своему супругу Тарзану измену, в которой он признался публично. Пара решила забыть старые обиды, скандалы и начать все с чистого листа.
Певица не любит обсуждать эту тему, а вот ее мама Людмила Порывай в одном из своих интервью обвинила в случившемся Андрея Малахова, который скандальную тему обсуждал в эфире своей программы.
Сам Малахов ранее заявлял, что любовница Тарзана пришла к нему и хотела стать гостьей его программы. Из-за дружбы с Наташей Королевой он решил отказаться от такого эксклюзива. Андрей предупреждал певицу о том, что другие каналы подхватят этот скандал.
Наташа Королева и Тарзан дали интервью Ксении Собчак после скандальной истории:
Ранее Тарзан ответил резко тем, кто критикует его публикации.