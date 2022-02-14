Тарзан впервые высказался о внебрачной дочери Наташи Королевой

Тарзан не хочет говорить о внебрачной дочери Наташи Королевой / Фото: скриншот

После такого откровения певица избегала этой темы. Лишь однажды нарушила молчание и сказала, что родные ее поддержали. Тарзан тоже старался не комментировать признание жены. Но после отпуска пары в США журналисты стали интересоваться, видел ли муж Королевой внебрачную дочь певицы.

Тарзан в программе "Ты не поверишь" заявил, что он ничего не хочет знать о девочке.

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Я этим не занимался. Не искал встречи с ребенком. Это произошло. Человек растет, слава Богу. Все счастливы и здоровы, – сказал муж Наташи Королевой.

Тарзан рассказал, что не видел дочь Наташи Королевой / Фото: скриншот

Певица тоже заявила, что больше не хочет говорить о своей внебрачной дочери.

Дочь Наташи Королевой

По словам певицы, она помогла своему хорошему знакомому стать отцом, дав свой генетический материал для процедуры суррогатного материнства. Девочка родилась в США в ноябре 2019 года.

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Наташа Королева с дочкой в США / Фото: Скриншот из YouTube

Перед рождением малышки Наталья подписала документы и отказалась от права называть себя матерью. Когда девочке исполнится 16 лет, она сможет узнать правду о своей маме.

За рождение малышки певица получила 50 биткоинов – примерно два миллиона долларов.

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Многие сомневаются в правдивости всей этой истории.Профайлеры ставят под сомнения версию, что якобы родственники Наташи Королевой не знали о рождении девочки. А СМИ выяснили, что на фото, которые певица предоставила в качестве доказательств, не дочь Королевой, а сын ее подруги.