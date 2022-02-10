Тайная девушка Ван Дамма из Украины похвасталась часами за 700 тысяч гривен

Тайная любовь Ван Дамма похвасталась роскошным подарком / Фото: instagram.com/alenak705

Сейчас Алена Каверина проводит время в романтической столице мира Париже, куда приехала вместе с Жан-Клодом Ван Даммом.

Фотографиями из своей роскошной поездки украинка делится в Instagram. На одном из снимков Каверина похвасталась роскошными часами от люксового бренда.

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Возлюбленная Ван Дамма Алена Каверина / Фото: instagram.com/alenak705

Если присмотреться, то можно заметить, что это одна из самых известных и дорогостоящих марок – Rolex. Часы выполнены из 18-каратного золота.

Скриншот – instagram.com/alenak705, rolex.com

Стоимость аксессуара этой модели стартует от 700 тысяч гривен. Но все зависит от дополнительных деталей и пожелания клиента. Так, стоимость может подняться до 1 миллиона гривен.

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Алена Каверина показала часы за 700 тысяч / Фото: instagram.com/alenak705

С Ван Даммом жизнь обычной девушки из Кривого Рога превратилась в настоящую сказку, о которой многим остается только мечтать. Каверина регулярно делится фото из дорогих отелей, роскошных ресторанов и хвастается дорогими покупками от люксовых брендов.

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Напомним, что роман украинки и голливудского актера длится уже больше 10 лет. Отношениям пары не мешает ни расстояние, ни то, что Ван Дамм до сих пор состоит в официальном браке с Глэдис Португез.

Ранее редакция "Сегодня" подробно рассказала историю любви Алены Кавериной и Жан-Клода Ван Дамма.