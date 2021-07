Dj NANA, WELLBOY и Оксана Пекун: кто еще вошел в четвертую десятку звездных судей шоу "Співають всі"

Dj NANA, WELLBOY и Оксана Пекун среди звездных судей «Співають всі!» / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Уже 21 августа на телеканале "Украина" состоится премьера уникального вокального проекта "Співають всі!" по всемирно известному формату All Together Now. Судьбы участников будут решать сразу 100 судей, среди которых: WELLBOY, VIKTORIA, Dj NANA, Александр Кривошапко, Оксана Пекун, Дмитрий Тодорюк, МЯТА, СолоХа, Nino Basilaya и группа NZK.

WELLBOY стал звездным судьей "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Молодой и прогрессивный артист WELLBOY, который хитом "Гуси" покоряет европейские чарты, уверяет – ради искусства и музыки он готов поддерживать каждого участника проекта телеканала "Украина", но есть одна хитрость, которой можно на 100% покорить сердце музыканта:

Я постоянно буду жать на кнопку! Мне нравится, когда люди поют, причем нет разницы, что именно. Музыка – разножанровая, и каждый может слушать то, что ему нравится. Мы живем в эпоху абсолютной мультикультурности. Кто-то находит прикол в роке, а кто-то – в репе, но, если буду слышать украиноязычные песни, нажму на кнопку дважды.

Александр Кривошапко стал звездным судьей "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Известный певец Александр Кривошапко считает себя строгим судьей, но исключительно в специализированных вокальных конкурсах:

Шоу "Співають всі!" – это более обширный букет параметров участников, которые можно оценивать. Поэтому не всегда моя строгость тут уместна. Я буду обращать внимание на артистизм, душу и историю человека.

МЯТА стала звездной судьей "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Певица МЯТА обещает быть справедливой и помогать талантам найти правильный путь:

Буду направлять участников в правильное русло. Уверена, что будут люди, которые действительно хотят стать артистами, а вторая категория будет думать, что хочет петь, и на этом все. Может, это немного и строго, но это нужно пройти, чтобы понять свою дальнейшую судьбу.

VIKTORIA стала звездной судьей "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Экс-участница группы "НЕАНГЕЛЫ", певица VIKTORIA готова поддерживать всех и даже поделится ценными советами. Но главное для судьи – не задеть чувства начинающих артистов.

Dj NANA стала звездной судьей "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Все эксперты обещают с трепетом относиться к участникам, ведь найти силы спеть перед звездной "сотней" сможет далеко не каждый. Об это заявила и Dj NANA:

В моей жизни было немного конкурсов, в основном танцевальные, и те в школьные годы. Мне кажется, это очень сложно. Раньше я была недостаточно уверена в своих силах, а, слыша определенное количество раз слово "нет", очень сложно собраться и сказать "да", в первую очередь себе. Поэтому для меня человек, который прошел все этапы подготовки к кастингу, уже герой, и ему нужно отдать свой голос!

Nino Basilaya стала звездной судьей "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Артистка Nino Basilaya впервые сидит в судейском кресле, но признается – выступление на подобной сцене стало бы для нее вызовом:

Я представить не могу, какое волнение испытывают участники! Даже задавалась вопросом – смогла бы я выйти на сцену шоу, где меня будут оценивать 100 артистов? Но я люблю эксперименты! Понимаю, здесь нужно покорить всех одной волной. Это сложно, но очень интересно!

СолоХа стала звездной судьей "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Не менее интересно в "Співають всі!" будет наблюдать за звездной "сотней". Певица, ведущая и актриса СолоХа признается – не раздумывая согласилась участвовать в шоу, а одним из толчков к такому решению стала атмосфера проекта: закулисные интриги, дух соревнований и возможность дать свою оценку и долю критики.

Оксана Пекун стала звездной судьей "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Народная артистка Украины Оксана Пекун ранее успела познакомиться с другими версиями шоу, поэтому уверяет – подобного не хватало в нашей стране:

Такие шоу, как "Співають всі!" очень нужны Украине! Они дарят позитивные эмоции и развивают украинскую культуру, кроме того, мы можем вспомнить очень красивые песни и насладиться оригинальным исполнением.

NZK стала звездной судьей "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Присоединилась к проекту и группа NZK, участники которой надеются открыть новых артистов и даже готовы поддержать их творческими коллаборациями:

Мы не просто удивлены, мы счастливы от того, что причастны к такому великому проекту! Такой классный калейдоскоп событий, огромная команда профессионалов разных поколений и представителей разных музыкальных культур, потрясающая обстановка дружбы. Шоу не просто раскрывает таланты, оно создает новые проекты, которые, возможно, вскоре порадуют слушателей.

Дмитрий Тодорюк стал звездным судьей "Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Не исключает возможности творческого сотрудничества с начинающими исполнителями и участник группы "АВИАТОР" Дмитрий Тодорюк:

За последние два года мы выпустили два дуэта. Хоть пока не планируем новые коллабы, однако все может изменить вероятный осенний локдаун: возможно, как и в прошлый раз, мы снова пересмотрим эту идею.

Напомним, согласно правилам шоу "Співають всі!", задача участника – исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и подпевали ему. Чем громче звучит хор "сотни", тем больше шансов у конкурсанта дойти до финала и побороться за победу. В том случае, если вокалисты наберут одинаковое количество баллов (рассчитанных из общего количества звезд, которые присоединились к выступлению), и жюри не сможет определить сильнейшего, последнее слово будет за звездным капитаном "сотни" – народной артисткой Украины Натальей Могилевской. Победитель проекта получит денежный приз в размере полмиллиона гривен.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Ведущим грандиозного проекта "Співають всі!" станет популярный шоумен, звезда гипершоу "Маска" Владимир Остапчук.

