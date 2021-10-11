Телеканал Украина снимет исторический сериал о гетмане Мазепе

Телеканал «Украина» экранизирует книгу о славном гетмане Иване Мазепе / Фото: facebook.com/film.ua

В исторической новелле говорится о важном и трагическом эпизоде ​​судьбы будущего гетмана Украины Ивана Мазепы. События происходят во времена Руины – драматического периода истории казацкой Украины: раскол Гетманщины, кровавая междоусобица, борьба за власть.

Татьяна Таирова уже 30 лет занимается историей Гетманщины, и посвятила почти два десятилетия именно исследованию биографии Ивана Мазепы. Автор написала десятки монографий и статей. Но книга "Мазепа. Хроніки православного шляхтича. Руїна" стала первым ее художественным произведением.

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Более 30 лет я занимаюсь историей Гетманщины и более 18 – личностью Ивана Мазепы. Появилось желание донести свои знания до большей аудитории – отсюда формат художественного произведения, которое позволяет не только рассказать о трагической и героической эпохе, но и сделать героев "ближе", раскрыв их психологию и чувства. Все действующие лица и события книги настоящие и основаны на имеющихся в архивах документах, – объясняет Татьяна Таирова.

Таисия Таирова / Фото: пресс-служба

Первые детали об экранизации рассказали член Наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Владимир Бородянский и генеральный продюсер FILM.UA Group Виктор Мирский.

FILM.UA совместно с "Медиа Группой Украина" и Татьяной Таировой начинают работать над сериалом о Мазепе. Планируется, что сюжет книги войдет в сценарий. Мы всячески поддерживаем работу Татьяны и надеемся, что будущий сериал поможет продвижению как этой, так и будущих книг из цикла "Хроніки православного шляхтича", – подчеркнул Виктор Мирский.

Телеканал "Украина" экранизирует книгу "Мазепа. Хроніки православного шляхтича. Руїна" / Фото: пресс-служба

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Мы давно мечтали с Виктором сделать проект, который будет интересен и зрителям Oll.tv, и зрителям телеканала "Украина". Виктор предложил сериал о Мазепе и сегодня FILM.UA работает над написанием сценария. Этот проект не просто сериал, он является частью контентной стратегии Медиа Группы Украина", – рассказал Владимир Бородянский.

Саму книгу презентовали в главной городской гетманской резиденции – г. Батурине.

Батурин сыграл ключевую роль в жизни Ивана Мазепы. Именно сюда, в гетманскую резиденцию Ивана Самойловича, пролег его путь в 1674 году – путь, который описывает Татьяна Таирова-Яковлева в своей новелле, – объясняет Наталья Реброва, генеральный директор Батуринского национального историко-культурного заповедника "Гетьманська столиця".

Организаторы мероприятия: Национальный историко-культурный заповедник "Гетьманська столиця", Наталья Реброва; Издательство Laurus, Полина Лаврова; FILM.UA Group, Виктор Мирский; Член Наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Владимир Бородянский; Музей Шереметьевых, Алексей Шереметьев; Конотопская местная благотворительная организация "Світанок", Евгений Сур.

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