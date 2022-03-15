Телеведущий Дмитрий Комаров показал последствия обстрела на Оболони и сравнил его с Фукусимой

Дмитрий Комаров показал последствия обстрела на Оболони / Фото: instagram.com/komarovmir

Российские оккупанты продолжают обстреливать и бомбить жилые кварталы в столице Украины. Накануне вражеский снаряд попал в дом продюсера Игоря Кондратюка.

От тяжелой артиллерии пострадал и многоквартирный дом в Оболонском районе Киева. Ужасающие кадры с места происшествия показал в своем Instagram Дмитрий Комаров.

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Журналист на видео рассказал о том, какие трагические последствия несет за собой армия российских "освободителей".

Горе принесла российская ракета. Обвалы. Пожар. Смерть. Квартиры разрушены. Слезы людей. Отчаяние. Горе. Сотни разрушенных "мечт", – написал Комаров.

Фото – instagram.com/komarovmir

Путешественник, который многое повидал за время своих экспедиций, был шокировал тем, что подобное могло произойти в мирном Киеве. Комаров сравнил произошедшее с самыми известными атомными катастрофами.

Я бывал в Чернобыле и Фукусиме. Я видел, как страшно выглядят дома, в которых остановилась жизнь. В один момент. Вчера я увидел это дома. Завтрак, который не успели доесть. Игрушки, которые дети второпях бросили. Все вещи, вся жизнь, все то, что семьи собирали десятилетиями, в один миг уничтожено российской армией, – написал журналист.

Фото – instagram.com/komarovmir

Также на видео Дмитрий показал жительницу дома, которая, узнав ведущего, обратилась к нему за помощью. Женщина рассказала, что чудом выжила и не получила ранения от осколков.

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