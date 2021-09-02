Тест-игра: угадай звезду по детскому фото

Украинские звезды нередко делятся архивными фото на радость поклонникам. Мы зашли на их Instagram-странички и собрали фото, на которых наши знаменитости еще совсем маленькие. Кого-то узнать совсем просто – некоторые из селебритиз почти не изменились, а чтобы узнать других надо будет немного напрячься!

Давайте проверим вашу интуицию и узнаем, сможете ли вы догадаться, кто же запечатлен на кадрах? Только не пользуйтесь Google, не подглядывайте!

Кстати, вчера, 1 сентября, многие украинские знаменитости повели своих деток в первый класс. Маша Ефросинина, Оля Цибульская, Евгений Кошевой, Юрий Ткач и многие другие звезды украинского шоу-бизнеса поделились своими эмоциями по этому поводу.

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Мы также писали о том, что сын Маши Ефросининой будет учиться в той же школе, что и дети президента Украины Владимира Зеленского.

Смотрите видеосюжет "Зіркового шляху" на телеканале Украина о талантливых детях звезд: