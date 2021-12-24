Тина Кароль хочет стать украинской Пугачевой?

Эксперты объяснили, в чем феномен Тины Кароль и можно ли ее сравнивать с российской Примадонной. / Фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/tina_karol

Сейчас Тина Король, которую номинировали только в одной категории на YUNA -2022, у большинства фанатов ассоциируется с элегантностью, сексуальностью и женственностью. Однако раньше она была совсем другой. Наверное, вы помните ее с короткой прической, веселым репертуаром и ярким стилем.

Тина Кароль на пике славы и в начале своей популярности. / Фото: instagram.com/tina_karol

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Действительно, в начале своей карьеры у артистки не было какого-то собственного образа и долгое время она примеряла на себя разные амплуа. Но до сегодняшнего времени она "нашла себя". Более того, звезде удалось за этот период покорить немало вершин.

В этом году она выпустила альбом "Красиво", в который вошли семь треков, в тому числе "Скандал" и "Любовники". Также она организовывала масштабные концерты и шоу, появлялась в различных медиа-проектах и т. д.

А еще у Тины есть свой крупный фан-клуб – "Фантина", где ее боготворят, пытаются повторить ее образы и вообще считают чуть ли богиней. На то они и фанаты.

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Поэтому, учитывая столь активную деятельность артистки, неудивительно, что некоторые фаны сравнивают ее с российской Примадонной – Аллой Пугачевой, которую боготворят люди сразу нескольких поколений. Кстати, в свое время Тина Кароль получила от Аллы Борисовны "Золотую звезду" на конкурсе "Новая волна". Может, это был знак?

Тина Кароль получила приз от Аллы Пугачевой на Юрмале. / Фото: Скриншот из YouTube

Более того, Кароль, как и Пугачева, была ведущей рождественского мюзикла "Рождественская история", правда у Примадонны была концертная программа – "Рождественские встречи". Как видим, сходства есть. Неужели Кароль действительно претендует на роль украинской Примадонны?!

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Алла Пугачева и Тина Король. / Фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/tina_karol

Мы решили исследовать феномен Тины Кароль и в этом нам помогли три эксперта – режиссер-постановщик Олег Боднарчук, музыкальный обозреватель Игорь Панасов и продюсер Игорь Кондратюк.

Режиссер Олег Боднарчук заявил, что можно стать Примадонной только к моменту своего удачного релиза. По его словам, в этом году Тина Кароль сделала поистине полный апгрейд образа и творчества, чего трудно не заметить.

Продюсер и режиссер Олег Боднарчук / Фото: instagram.com/olegbodnarchuk

Я считаю, что в украинском шоу-бизнесе в отличие от соседнего нет монархических признаков, так как и в нашем с вами обществе. У нас демократия в музыке тоже. Сегодня ты стоишь столько же, сколько твоя последняя песня. Можно стать Примадонной на момент твоего удачного релиза, а завтра это будет другой. В 2021 году Тина Кароль сделала очень многое, и возможно, самое сложное, полный апгрейд своего образа и своего творчества. Почему этого не заметили? Потому что украинский шоу-бизнес сам по себе небольшой, как небольшой городок, где все друг друга знают, общаются и стремятся к приятельским отношениям. Не умеешь со всеми дружить – они не будут за тебя голосовать, – объяснил нам Боднарчук.

А вот музыкальный обозреватель Игорь Панасов отметил, что Кароль – сильная певица на украинском рынке, однако существуют и другие артистки, делающие мощные проекты.

Игорь Панасов. / Фото: ipanasov

По моему мнению, Тина Кароль является сильнейшей певицей Украины последних пяти лет в медийном плане. Весь данный период она одинаково мощно представила себя и в соцсетях, и в любых медиа от телевидения до печатных изданий. Что касается творческих побед, то я бы сказал иначе – Тина Кароль является представительницей триумвирата топовых поп-певиц на украинском музыкальном рынке, в который также входят Оля Полякова и NK (в нем также могли бы быть LOBODA и Ани Лорак, если бы не выбрали движение в сторону музыкального рынка РФ), – рассказал Панасов.

Как добавил эксперт, про единоличное лидерство Кароль он бы на сегодняшний день не говорил, так как упомянутые им артистки делают не менее мощные проекты.

На вопрос, можно ли считать Кароль украинской Аллой Пугачевой, эксперт отметил, что наша артистка особенная.

Я очень не люблю, когда что-либо украинское подается через призму зарубежного. Это размывает остроту взора на специфику того, что создается конкретно нашей страной. Поэтому ни Пугачева, ни любая другая певица не подходят для сравнения с Тиной Кароль – она особенная, – добавил Панасов.

В то же время продюсер Игорь Кондратюк объяснил, в чем же феномен Тины Кароль и почему она не может быть Примадонной.

Игорь Кондратюк. / Фото: Скриншот из YouTube

Феномен Тины – в ее самобытности. Никакая она не Примадонна, она – Тина Кароль. Примадонна на сцене – решительная и волевая, Тина – тихая, ласковая и нежная. По крайней мере – в образе. В украинском шоу-бизе нет певицы топ-№1, – поделился Кондратюк.

Проводить параллели с Аллой Пугачевой или нет – это каждый может решать для себя сам. Кому-то покажется, что сейчас Тину действительно боготворят, как Примадонну, другие скажут: это лишь дело времени.

Наши эксперты сошлись на том, что Тину Кароль не стоит сравнивать с Аллой Борисовной – времена уже не те, Тина самобытная, да и дивы №1 в украинском шоу-бизнесе, по их мнению, нет. Зато есть сразу несколько топовых артисток на пьедестале украинского шоу-бизнеса.